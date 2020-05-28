舊金山北岸區公園大樹折斷砸傷5人

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山在4年內再度發生樹枝斷裂掉下來砸傷人的意外，而且仍是在北岸區的華盛頓廣場公園，有5人受傷，當中包括一名孩童。

週二下午5點40分左右，舊金山北岸區華盛頓廣場公園的遊客，突然被一場意外嚇到。

目擊者Stefanie Abrim說：「我聽到附近有折斷聲響，我跑過去想看看是否是車禍。」

但結果是Filbert街與Columbus街交界附近，有折斷的樹枝掉下來，砸傷5人，救援人員抵達現場後，為傷者治療，所幸都是輕傷，只有一名男童為保險起見，有送醫檢查，並於當晚出院。

Abrim說：「我看到公園裡每個人都衝過來，看到一些走過來的人也很關心。」

目擊者Sierra Standard說：「是一個大爆炸，然後樹枝掉下來，我們都跑過去，各樣的碎屑像是碎片等的東西，每個人都跑過來，撿起樹枝，並問是否有人在下面。」

舊金山康樂及公園管理局週三就此事回應稱，根據外部專家在2008、2010和2017年所做的評估，該公園的樹木和樹枝都屬健康，但出於謹慎考慮，會將公園內較重的樹枝剪斷。

2016年8月，華裔居民周翠盈帶兩個女兒在這個公園玩，一顆重約100磅的樹枝突然折斷，砸中周翠盈，導致她半身永久癱瘓，之後周翠盈一家控告市府，疏忽管理樹木導致意外，最後市府與周家達成庭外和解，周家獲賠1,450萬元。

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