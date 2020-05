舊金山北岸區公園大樹折斷砸傷5人

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山在4年內再度發生樹枝斷裂掉下來砸傷人的意外,而且仍是在北岸區的華盛頓廣場公園,有5人受傷,當中包括一名孩童。

週二下午5點40分左右,舊金山北岸區華盛頓廣場公園的遊客,突然被一場意外嚇到。

目擊者Stefanie Abrim說:「我聽到附近有折斷聲響,我跑過去想看看是否是車禍。」

但結果是Filbert街與Columbus街交界附近,有折斷的樹枝掉下來,砸傷5人,救援人員抵達現場後,為傷者治療,所幸都是輕傷,只有一名男童為保險起見,有送醫檢查,並於當晚出院。

Abrim說:「我看到公園裡每個人都衝過來,看到一些走過來的人也很關心。」

目擊者Sierra Standard說:「是一個大爆炸,然後樹枝掉下來,我們都跑過去,各樣的碎屑像是碎片等的東西,每個人都跑過來,撿起樹枝,並問是否有人在下面。」

舊金山康樂及公園管理局週三就此事回應稱,根據外部專家在2008、2010和2017年所做的評估,該公園的樹木和樹枝都屬健康,但出於謹慎考慮,會將公園內較重的樹枝剪斷。

2016年8月,華裔居民周翠盈帶兩個女兒在這個公園玩,一顆重約100磅的樹枝突然折斷,砸中周翠盈,導致她半身永久癱瘓,之後周翠盈一家控告市府,疏忽管理樹木導致意外,最後市府與周家達成庭外和解,周家獲賠1,450萬元。

