舊金山公布重開經濟時間表 餐廳堂食料7月中恢復

舊金山周四新增29宗確診,累計2,437宗,死亡人數維持40人,市長布里德周四公布未來3個月重啟經濟的時間表,包括何時可以餐廳堂食和理髮,但她同時宣布,居家令會無限期延續。

市長布里德表示,根據過去兩星期的數字,舊金山的新增確診個案終於呈現下降的趨勢,市府宣布各個行業重開的時間表。

下周一6月1日起是2A階段,首先重開的是托兒服務、舊金山植物園戶外的博物館及歷史遺跡,以及一些較少人與人接觸的服務,例如是補鞋及寵物美容等。

2B階段在6月15日開始,餐廳可重啟戶外堂食,大部分的店內購物;夏令營;私人家庭服務,例如是清潔及托兒等;宗教禮拜及活動;非緊急的醫療預約等可以恢復,而一些專業運動賽事及娛樂活動,都可以在沒有現場觀眾的情況下重啟。

到了7月13日,舊金山將進入2C階段,餐廳堂食、理髮店及美髮沙龍,以及預先預約看房子等都可以恢復。

8月中是第三階段重啟,學校會復課,酒吧、健身房、遊樂場、泳池及其他個人服務,例如是美甲店、按摩店及紋身店都會再分段重開。

最後的第四階段,包括是有觀眾的演唱會、體育賽事及表演,夜店、酒店及旅遊業等重啟日期仍然未定。

布里德指出,雖然舊金山逐步重啟,但居家抗疫令會無限期延續,因此希望民眾如非必要,仍然要留在家中,而以上的計劃只是初步指引,最終能否如期推行,仍要看實際的疫情。

布里德說:「雖然我們在抗疫上有良好的進展,但任何活動,任何錯誤的舉動,重開得太快都可以令疫情惡化,甚至比意大利及紐約市更差。」

為了進一步降低病毒傳播的機會,舊金山市亦宣布從5月30日起,收緊遮蓋面部的命令,規定市民離家外出後,絕大部分情況都要遮蓋面部,市府舉例,就算在公園散步,如果30英尺內有其他人就要戴口罩,布里德更補充,不希望見到有市民自告奮勇,糾正沒有遵守命令的人。

布里德說:「如果你不是警察,請你不要做警察的工作,因此我們不想見到大家吵起來,令情況升級至暴力行為,讓我們執法,請大家盡本分。」

至於一些辦公室何時重開,市府指,如果可以,請大家繼續留家工作,但如果必須重開,各雇主必須訂下衛生指引,並確保員工能夠安全在辦公室工作。

