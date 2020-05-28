舊金山公布重開經濟時間表 餐廳堂食料7月中恢復

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山周四新增29宗確診，累計2,437宗，死亡人數維持40人，市長布里德周四公布未來3個月重啟經濟的時間表，包括何時可以餐廳堂食和理髮，但她同時宣布，居家令會無限期延續。

市長布里德表示，根據過去兩星期的數字，舊金山的新增確診個案終於呈現下降的趨勢，市府宣布各個行業重開的時間表。

下周一6月1日起是2A階段，首先重開的是托兒服務、舊金山植物園戶外的博物館及歷史遺跡，以及一些較少人與人接觸的服務，例如是補鞋及寵物美容等。

2B階段在6月15日開始，餐廳可重啟戶外堂食，大部分的店內購物；夏令營；私人家庭服務，例如是清潔及托兒等；宗教禮拜及活動；非緊急的醫療預約等可以恢復，而一些專業運動賽事及娛樂活動，都可以在沒有現場觀眾的情況下重啟。

到了7月13日，舊金山將進入2C階段，餐廳堂食、理髮店及美髮沙龍，以及預先預約看房子等都可以恢復。

8月中是第三階段重啟，學校會復課，酒吧、健身房、遊樂場、泳池及其他個人服務，例如是美甲店、按摩店及紋身店都會再分段重開。

最後的第四階段，包括是有觀眾的演唱會、體育賽事及表演，夜店、酒店及旅遊業等重啟日期仍然未定。

布里德指出，雖然舊金山逐步重啟，但居家抗疫令會無限期延續，因此希望民眾如非必要，仍然要留在家中，而以上的計劃只是初步指引，最終能否如期推行，仍要看實際的疫情。

布里德說：「雖然我們在抗疫上有良好的進展，但任何活動，任何錯誤的舉動，重開得太快都可以令疫情惡化，甚至比意大利及紐約市更差。」

為了進一步降低病毒傳播的機會，舊金山市亦宣布從5月30日起，收緊遮蓋面部的命令，規定市民離家外出後，絕大部分情況都要遮蓋面部，市府舉例，就算在公園散步，如果30英尺內有其他人就要戴口罩，布里德更補充，不希望見到有市民自告奮勇，糾正沒有遵守命令的人。

布里德說：「如果你不是警察，請你不要做警察的工作，因此我們不想見到大家吵起來，令情況升級至暴力行為，讓我們執法，請大家盡本分。」

至於一些辦公室何時重開，市府指，如果可以，請大家繼續留家工作，但如果必須重開，各雇主必須訂下衛生指引，並確保員工能夠安全在辦公室工作。

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