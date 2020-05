【KTSF】

舊金山Castro區週三晚發生一宗企圖拐帶幼童案,一名44歲男子被捕,他涉嫌企圖從一輛汽車中拐走兩名幼童。

警方是於晚上7時左右接獲舉報,地點在17街夾Sanchez街,當時受害家庭坐在一輛汽車中,疑犯突然走近,把手伸進後座的車窗,企圖拐走年齡分別只有兩歲和4歲的男童。

當時一名家庭成員見狀,立即喝停該名男子,並致電報警,警員到場後將疑犯拘捕,兩名幼童沒有受傷。

