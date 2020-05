華協長者送餐計劃已送7萬份餐 再有善長捐款支持（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華協中心在華埠推出的送餐計劃,週三再有新的善長捐款,為華埠長者送餐,至今已送出超過7萬份餐,究竟這個計劃怎樣由最初的500份餐,增加到現時每日送2,000份餐呢?

全美銀行(US Bank)向華協中心的「疫境送暖 燃亮華埠」計劃捐出一萬元善款,華協再與兩間中餐館合作,為華埠長者提供多1,000份餐。

華協中心行政主任楊重賢(Malcolm Yeung)說:「我們知道散房家庭一向面對挑戰,就是要共用廚房,居民要一起煮飯洗菜,因此我們想送餐給散房戶,減少他們用廚房的次數。」

華協表示,計畫的初期是以服務他們轄下的散房大廈為主,每星期大約送出500份餐,後來計畫開始受到各界的關注,不少善長以機構及私人名義捐款,華協於是將服務擴展到一些屬私人管理的散房大廈,以及華埠的長者,現在華協每日派2,000份餐,累計超過7萬份。

華協中心副主任孔詩詠(Tammy Hung)說:「我們覺得今次這個計畫,基本上是一個雙贏的局面,一方面可以照顧華埠的散房住客外,另外一方面,亦可以幫華埠一些小商業,希望繼續幫他們維持生意。」

鄺先生的中餐館是今次計畫的受惠餐館之一,一共會供應500份餐,每份餐大約可收到十元,他表示,過去兩個月,餐館雖然一直提供外賣服務,但生意一落千丈。

湘菜館老闆鄺先生說:「我們的生意可能是已經跌了八成,所以我們是”吊鹽水”,其實計畫幫助我們很多,首先幫助社區,幫助長者,還有我們可以繼續運作,有些員工可以領薪水,燈油火蠟,保險及稅,都可以繼續去交。」

華協中心的送餐計畫預計到6月底為止,不過疫情未過,還沒有疫苗,散房家庭回到廚房煮飯仍然有一定的風險,華協正與其他社區機構商量,看看有沒有辦法將計畫延續。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。