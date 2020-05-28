華協長者送餐計劃已送7萬份餐 再有善長捐款支持（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華協中心在華埠推出的送餐計劃，週三再有新的善長捐款，為華埠長者送餐，至今已送出超過7萬份餐，究竟這個計劃怎樣由最初的500份餐，增加到現時每日送2,000份餐呢？

全美銀行（US Bank）向華協中心的「疫境送暖 燃亮華埠」計劃捐出一萬元善款，華協再與兩間中餐館合作，為華埠長者提供多1,000份餐。

華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）說：「我們知道散房家庭一向面對挑戰，就是要共用廚房，居民要一起煮飯洗菜，因此我們想送餐給散房戶，減少他們用廚房的次數。」

華協表示，計畫的初期是以服務他們轄下的散房大廈為主，每星期大約送出500份餐，後來計畫開始受到各界的關注，不少善長以機構及私人名義捐款，華協於是將服務擴展到一些屬私人管理的散房大廈，以及華埠的長者，現在華協每日派2,000份餐，累計超過7萬份。

華協中心副主任孔詩詠（Tammy Hung）說：「我們覺得今次這個計畫，基本上是一個雙贏的局面，一方面可以照顧華埠的散房住客外，另外一方面，亦可以幫華埠一些小商業，希望繼續幫他們維持生意。」

鄺先生的中餐館是今次計畫的受惠餐館之一，一共會供應500份餐，每份餐大約可收到十元，他表示，過去兩個月，餐館雖然一直提供外賣服務，但生意一落千丈。

湘菜館老闆鄺先生說：「我們的生意可能是已經跌了八成，所以我們是”吊鹽水”，其實計畫幫助我們很多，首先幫助社區，幫助長者，還有我們可以繼續運作，有些員工可以領薪水，燈油火蠟，保險及稅，都可以繼續去交。」

華協中心的送餐計畫預計到6月底為止，不過疫情未過，還沒有疫苗，散房家庭回到廚房煮飯仍然有一定的風險，華協正與其他社區機構商量，看看有沒有辦法將計畫延續。

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