Santa Clara縣衛生官指加州重開經濟步伐太快

【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣衛生官員Sara Cody認為,加州的重啟經濟速度太快,另外熱浪來襲,南灣幾個城市開放冷氣中心供民眾避暑。

州長紐森逐步重啟經濟,但是南灣Santa Clara縣是灣區解封速度最慢的縣之一,很多人不免感到疑惑,究竟該聽誰的命令,週三聖縣衛生官員Sara Cody說,縣有控制權,可以比州的規定更嚴,或是更鬆。

Cody說:「大部分來說,我們縣的規定比較嚴格,對雙方來說都是一個挑戰,向公眾傳達甚麼是禁止,甚麼是允許的,同時也很難解釋為什麼州的開放速度這麼快,不等著看影響是什麼。」

Cody表示,新冠肺炎是有14到21天的潛伏期,這也是為什麼第一階段解封後,需要時間來評估重啟經濟的影響,然後再一步一步慢慢來。

Cody說:「現在我們社區病毒的傳播已經被控制住了,我們在營造一個更安全的環境,人們可以出門,可以參與經濟活動。」

另外,聖縣週三又開放一個不需要預約,也不需要保險的新冠病毒測試中心,地點是在Mountian View Rengstorff Park Pool,時間是上午10點到下午兩點。

灣區這個星期熱浪來襲,聖縣衛生局在Gilroy、Morgan Hill、Saratoga圖書館、聖荷西6個社區中心開放冷氣讓民眾避暑,但還是要保持6呎社交距離,必須戴口罩,如果有新冠病毒感染症狀者不要進去。

