Santa Clara縣衛生官指加州重開經濟步伐太快

【KTSF 萬若全報導】

南灣Santa Clara縣衛生官員Sara Cody認為，加州的重啟經濟速度太快，另外熱浪來襲，南灣幾個城市開放冷氣中心供民眾避暑。

州長紐森逐步重啟經濟，但是南灣Santa Clara縣是灣區解封速度最慢的縣之一，很多人不免感到疑惑，究竟該聽誰的命令，週三聖縣衛生官員Sara Cody說，縣有控制權，可以比州的規定更嚴，或是更鬆。

Cody說：「大部分來說，我們縣的規定比較嚴格，對雙方來說都是一個挑戰，向公眾傳達甚麼是禁止，甚麼是允許的，同時也很難解釋為什麼州的開放速度這麼快，不等著看影響是什麼。」

Cody表示，新冠肺炎是有14到21天的潛伏期，這也是為什麼第一階段解封後，需要時間來評估重啟經濟的影響，然後再一步一步慢慢來。

Cody說：「現在我們社區病毒的傳播已經被控制住了，我們在營造一個更安全的環境，人們可以出門，可以參與經濟活動。」

另外，聖縣週三又開放一個不需要預約，也不需要保險的新冠病毒測試中心，地點是在Mountian View Rengstorff Park Pool，時間是上午10點到下午兩點。

灣區這個星期熱浪來襲，聖縣衛生局在Gilroy、Morgan Hill、Saratoga圖書館、聖荷西6個社區中心開放冷氣讓民眾避暑，但還是要保持6呎社交距離，必須戴口罩，如果有新冠病毒感染症狀者不要進去。

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