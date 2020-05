舊金山華埠花園角安裝新防盜攝錄機（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠去年發生多宗令人震驚的暴力劫案,在該區市參事及社區的爭取下,上星期終於在花園角安裝了5部新的攝錄機。

去年11月,3名華裔市民在花園角嘗試追截劫案匪徒時遇到反抗,其中一人頭部著地,一度失去知覺,3名傷者已經康復,不過涉案匪徒仍然在逃。

加上去年7月,兩名僑領在Stockton街遇劫受傷,觸發社區對治安的關注,代表華埠的市參事佩斯金(Aaron Peskin)聽取華埠商戶及居民的意見後,終於爭取到87,000元撥款,在花園角安裝5部攝錄機。

佩斯金說:「華埠不容許有犯罪行為,就算警方在3宗不同案件拘捕疑犯,現在我們有攝錄機在此,我們知道有人再來犯事後,不會輕易逃過追蹤,亦不能再逍遙法外。」

花園角的攝錄機由康樂及公園管理局轄下的公園巡邏小組負責管理,若發生任何罪案,局方會向舊金山警方公開錄像,這些攝錄機已經開始運作。

佩斯金指,Stockton街由Sacramento至華盛頓街,去年安裝了18部攝錄機後,起了防罪的作用,而這些錄像對警方的調查亦相當關鍵,因此,他的辦公室正籌備在Stockton街其餘路段再安裝攝錄機。

