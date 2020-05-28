舊金山華埠花園角安裝新防盜攝錄機（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠去年發生多宗令人震驚的暴力劫案，在該區市參事及社區的爭取下，上星期終於在花園角安裝了5部新的攝錄機。

去年11月，3名華裔市民在花園角嘗試追截劫案匪徒時遇到反抗，其中一人頭部著地，一度失去知覺，3名傷者已經康復，不過涉案匪徒仍然在逃。

加上去年7月，兩名僑領在Stockton街遇劫受傷，觸發社區對治安的關注，代表華埠的市參事佩斯金（Aaron Peskin）聽取華埠商戶及居民的意見後，終於爭取到87,000元撥款，在花園角安裝5部攝錄機。

佩斯金說：「華埠不容許有犯罪行為，就算警方在3宗不同案件拘捕疑犯，現在我們有攝錄機在此，我們知道有人再來犯事後，不會輕易逃過追蹤，亦不能再逍遙法外。」

花園角的攝錄機由康樂及公園管理局轄下的公園巡邏小組負責管理，若發生任何罪案，局方會向舊金山警方公開錄像，這些攝錄機已經開始運作。

佩斯金指，Stockton街由Sacramento至華盛頓街，去年安裝了18部攝錄機後，起了防罪的作用，而這些錄像對警方的調查亦相當關鍵，因此，他的辦公室正籌備在Stockton街其餘路段再安裝攝錄機。

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