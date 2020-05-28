蓬佩奧指香港不再享高度自治 美國或終止香港特殊貿易地位

【KTSF 馮政浩報導】

美國國務卿蓬佩奧表示，已經向國會證明香港不再享有高度自治，意味著美國很可能會終止給予香港特殊貿易地位。

根據《香港關係法》與去年通過的《香港人權與民主法案》，國務院每年要評估香港特區的自治情況，以決定美國是否繼續給予香港貿易特殊地位，是否制裁那些違反香港民主與人權的人員。

蓬佩奧週三發聲明指出，上星期中國人大單方面武斷地宣布準備在香港引入國家安全法，加上之前的一連串的行動，基本性損害香港的自治和自由，而香港在主權回歸中國後實行一國兩制，高度自治，這些在《中英聯合聲明》提到，並且在聯合國備案。

國務卿向國會匯報，在仔細研究報告期內的事態發展後，認證香港並不繼續可獲保證得到和1997年之前，美國法例所賦予的同樣待遇。

他指出，根據事實，有理性思維的人都不會斷言，今日的香港得到來自中國的高度自治。

蓬佩奧除了取信國會之外，也發推文表示，美國和香港人站在一起。

特朗普總統和國會將會按照國務院的認證而採取跟進行動，一旦撤銷給予香港的特殊待遇，香港輸往美國的商品就從免關稅變成有關稅，稅率將會與中國地區一樣。

此外，香港輸入美國的高科技產品也會受到影響，去到最惡劣的情況就是，美國終止港幣與美元的聯繫匯率。

有專家指出，香港失去特殊地位的待遇，會令美國商業付出代價，影響已經疲弱的全球經濟，而香港的世界金融地位也可能會不保。

美國和香港在2018年的貨物及服務貿易有660億美元，當中美國的順差超過300億元，目前有超過1,300間美國公司在香港營運。

在美中關係因新冠狀病毒疫情大流行而急速惡化之際，香港問題被認為會令美中的摩擦更加尖銳。

路透社引述中國駐美大使館回應蓬佩奧的評論，重申國安法不威脅香港高度自治，又指中方會採取所需反制措施，回應外國干預香港事務。

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