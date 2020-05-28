紐森會健身界業者 下周將公布健身設施重開指引（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森週三和健身業界舉行圓桌會議，了解健身業在疫情下受到的衝擊，和需要作出的調整，紐森透露，州府在下個星期可能會公布重開健身設施的指引。

加州自3月中開始實施居家令以來，和健身有關的設施，包括健身中心、瑜珈室和武術館都得關門。

Fitness Rangers訓練營業主Adam Attia說：「我們要我們的會員保持活躍，我們在線上，提供許多免費的健身課，我們盡所能保持積極態度，我知道我們能夠度過這難關，需要的是下一些功夫和創意。」

In-Shape健康中心行政總裁Francesca Schuler說：「大家都在擔心整個社區的健康、精神健康和身體的健康，我們需要讓人們開始活動起來，大家都在等州府，一旦州府給許可，我們就可以開門。」

兩個月來，不少健身設施開始在網上授課，有些獲准在戶外訓練，期間業界也討論如何提高設施的衛生水平，讓會員可以安心恢復健身活動，這包括增加消毒站，和在地上畫上標誌，讓會員之間保持社交距離。

有業內人士表示，獲得薪資保護計畫PPP的貸款，可以支付一些開支，但是若未能在短期內開門，可能會面對結業命運，業界強調，健身中心也肩負幫助民眾抵抗其他慢性病的任務。

州長紐森表示，加州衛生部正在討論讓健身設施重開的指引，預料下星期可以提供更多的資訊。

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