紐森會健身界業者 下周將公布健身設施重開指引（視頻）

加州州長紐森週三和健身業界舉行圓桌會議,了解健身業在疫情下受到的衝擊,和需要作出的調整,紐森透露,州府在下個星期可能會公布重開健身設施的指引。

加州自3月中開始實施居家令以來,和健身有關的設施,包括健身中心、瑜珈室和武術館都得關門。

Fitness Rangers訓練營業主Adam Attia說:「我們要我們的會員保持活躍,我們在線上,提供許多免費的健身課,我們盡所能保持積極態度,我知道我們能夠度過這難關,需要的是下一些功夫和創意。」

In-Shape健康中心行政總裁Francesca Schuler說:「大家都在擔心整個社區的健康、精神健康和身體的健康,我們需要讓人們開始活動起來,大家都在等州府,一旦州府給許可,我們就可以開門。」

兩個月來,不少健身設施開始在網上授課,有些獲准在戶外訓練,期間業界也討論如何提高設施的衛生水平,讓會員可以安心恢復健身活動,這包括增加消毒站,和在地上畫上標誌,讓會員之間保持社交距離。

有業內人士表示,獲得薪資保護計畫PPP的貸款,可以支付一些開支,但是若未能在短期內開門,可能會面對結業命運,業界強調,健身中心也肩負幫助民眾抵抗其他慢性病的任務。

州長紐森表示,加州衛生部正在討論讓健身設施重開的指引,預料下星期可以提供更多的資訊。

