加拿大法院裁定孟晚舟案屬雙重犯罪 需繼續引渡聆訊

【KTSF 張麗月報導】

加拿大法院裁決,華為財務長孟晚舟在案中的行為,在美加兩地都屬於犯罪,因此孟晚舟案的引渡聆訊應該可以進行。

對於華為財務長孟晚舟引渡案的雙重犯罪指控,加拿大卑詩省最高法院法官Heather Holmes週三作出裁決,認為孟晚舟的行為在她被捕時,在加拿大和美國都屬於犯罪,因此該案可以繼續進入下一階段的聆訊,意味著孟晚舟有機會引渡來美國受審。

法官在裁決中也提到,孟晚舟是否應該引渡到美國,最終會由加拿大司法部長決定,不過在作出引渡裁決之前,司法部不會對孟晚舟案作出任何決定,華為對今次裁決感到失望,又說律師會盡力讓孟晚舟重獲自由。

48歲的孟晚舟,2018年12月1日在溫哥華機場過境時被捕,加拿大執法機構是應美國的要求將她逮捕。

美國指控孟晚舟在2013年誤導香港滙豐銀行,訛稱華為的子公司星通科技(Skycom Tech)與華為無關,滙豐銀行於是向為星通提供金融服務,構成欺詐,違反美國對伊朗的制裁,而向銀行報假料,在美加都是罪行。

辯方就聲稱,加拿大未有制裁伊朗,所以孟晚舟的行為在加拿大並不構成罪行,結果法庭並不接受這個觀點。

孟晚舟是華為創辦人任正非的女兒,她被捕之後,一直住在溫哥華至今,可以在市區活動,但就必須接受24小時監控,腳部必須戴上GPS追蹤器。

中國駐加拿大大使館強烈不滿與堅決反對裁決,提出嚴正交涉,敦促加拿大立即放人,讓孟晚舟安全回國。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。