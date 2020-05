林鄭歡迎人大通過港區國安法 民主派：判一國兩制死刑

【有線新聞】

香港行政長官林鄭月娥歡迎人大通過訂立港區國安法,認為是必要和緊迫,亦體現了國家對特區的關心,民主派指人大通過決定是判了一國兩制死刑,建制派就發表聯合聲明堅定支持。

林鄭月娥發稿指特區政府會全力配合全國人大常委會,及早完成立法工作,過程中會積極反映特區的具體情況,亦會積極向各界解說立法的目的及重要性。

另外,根據《決定》要求,特區會加強維護國家安全的執法和公眾教育,並向中央政府定期交報告,林鄭月娥又指明白特區根據《基本法》第23條規定仍然負有立法義務,應當盡早完成維護國家安全的立法。

香港立法會主席梁君彥支持人大決定,被問到由人大立法是否繞過香港立法會,他說中國最高權力機關有權這樣做。

建制派召集人廖長江說:「我們深信全國人大的決定不但不會損害香港居民享有的權利及自由,反而有助香港從根本上擺脫暴力及動亂,讓市民回復和平安穩的生活,保障他們的合法權益和自由,維護香港繁榮穩定,讓一國兩制行穩致遠。」

民主派會議召集人陳淑莊說:「判了一國兩制死刑,說只影響一小撮人反而可鞏固大家生活,更加安定繁榮,但大家見到過去這幾天,很多國家對這條港版國安法非常關注、憂慮,客觀效果上令我們國際聲譽受損。」

