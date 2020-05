美英等多國憂北京在港立國安法 促華守承諾

【有線新聞】

多國關注北京在香港制定國安法,美英官員憂慮北京單方面做法,日本嚴肅關注並召見中國駐日大使表示憂慮,法國亦質疑香港能否保著基本自由,但認為歐洲不能因而陷入中美爭拗。

美國國務卿蓬佩奧認定香港不再享有高度自治,他提交報告給國會後與英國外相藍韜文通電話,國務院發言人指兩人談及對北京單方面和任意在港制訂國安法的憂慮。

蓬佩奧和藍韜文支持香港穩定繁榮,同意中國必須履行《中英聯合聲明》的承諾及義務,認為國際社會必須支持香港人,回應北京持續侵蝕香港自治權。

法國外長勒德里昂亦表示關注,指國安法令人質疑香港能否保著基本自由,而且可能再引發示威浪潮。他同時在參議院聽證會指出,歐洲絕不能因中國當局而分裂,或者陷入中美之間的爭拗,必須避免出現新冷戰。

日本外務省就對中方決定立法表示嚴肅關注,指香港是日本極之重要的夥伴。日本長久以來的政策,均重視香港維持自由開放的體系,以及在一國兩制框架下的民主和穩定發展。

美國一度想將問題帶到聯合國安理會,要求召開視像會議討論,但遭中國堅決反對並提出嚴正交涉。

美國駐聯合國代表團表示,深切關注中方的行動損害了已在聯合國登記具法律約束力的《中英聯合聲明》和基本法所保障的香港高度自治及自由,形容是全球迫切關注的事,關乎國際和平與安全,安理會應立即關注,批評中國拒絕召開會議是害怕透明度和國際追究責任的例子。

中國常駐聯合國代表團批評美國妄加評論,對中方合法正當之舉橫加指責,提出於安理會討論是無理要求,粗暴干涉中國內政。

