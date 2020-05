Contra Costa縣衛生官對州府重開經濟速度表憂慮

【KTSF 郭柟報導】

東灣Contra costa縣衛生部門指出,對於州府重啟經濟的速度感到憂慮。

Contra costa縣衛生官員Chris Farnitano說:「我都認為州府重開得太快,因為如果重啟得太快,導致確診個案急增時,要再收緊時就很難。」

他又表示,Contra Costa縣現時每日做到800個病毒測試,他們的目標是每日做到2萬個測試,他又建議前線警員和消防員、護老院員工等高感染風險的人士,盡量每個月做一次測試。

另外,州長紐森周二宣佈,准許大部份縣重開理髮店之後,灣區的Napa縣和Solano縣周三宣佈,准許縣內理髮店在符合縣府衛生指引下重開。

灣區的Sonoma縣雖然都符合州府的條件,可以重開理髮店,但是Sonoma縣府表示,基於新增確診和入院人數,現時未合適。

另外, Fairfield市的Solano Town Center購物商場將會重開。

