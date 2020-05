全國人大通過港區國安法決定草案 涵蓋危害國家活動

【有線新聞】

全國人大表決通過建立香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。

全國人大委員長栗戰書:「現在付表決,請按表決器。由工作人員宣讀表決結果。」人大以2,878票贊成、1票反對、6票棄權,通過制定港區國安法的決定。

栗戰書表示,人大常委會會根據今日的決定,制定香港維護國家安全的相關法律,「關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定,這是貫徹落實黨的十九屆四中全會精神,堅持和完善一國兩制制度體系的重大舉措,符合憲法和香港特別行政區基本法,符合包括香港同胞在內的全體中國人民的根本利益。全國人大常委會將依法制定香港特別行政區維護國家安全的相關法律,依法維護國家主權、安全、發展利益,維護香港長治久安和長期繁榮穩定,確保一國兩制事業行穩致遠。」

《全國人民代表大會關於建立健全香港特别行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的决定》(人大決定)共有七條,具體涉及立法的是第六條,人大授權人大常委會制定《港區國安法》,防範、制止和懲治「嚴重危害國家安全的行為和活動」,最後三字是今次大會審議後加上的,令涵蓋範圍更闊。

第四條亦很多人關注,訂明中央的國安機構根據需要在香港設立機構,依法履行維護國安職責。又提及香港特區應強化維護國家安全執法力量,當中「維護國家安全」六字是審議後加上。

決定亦要求特區盡早完成基本法規定的維護國家安全立法,特首要就禁止危害國安的行為和活動開展國家安全教育等,定期向中央報告,刪了推廣兩字。

