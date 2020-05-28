加州6月將公布學校防疫指引 網上教學需更多電腦

【KTSF 郭柟報導】

加州教育部預料在6月初會公布更多重開學校的防疫指引，另外，教育總監尋求加州公司協助，提供電腦給學生進行網上教學。

加州教育總監Tony Thurmond週三召開網上記者會時表示，雖然從3月至今，有很多學校採取網上教學，但是目前全州有60萬名學生仍未有電腦，30幾萬名學生需要網絡熱點，他估計全州需要5億元資金，讓所有學生都能遙距上課。

Thurmond說：「我們要讓所有學生能上網，需要各界協助，包括加州的公司、基金會，或其他可以幫忙的人。」

他又呼籲一些可以為學生捐贈電腦或平板電腦的人，發電郵給加州教育部，網址：http://[email protected]

至於加州學校重開的日期，將會交由各校區自行決定，大部份校區都表示，會在8月尾或9月頭開學，他又預料在6月初會交代更多重開學校的防疫指引，例如要求學生和教職員戴口罩上學，每天要量體溫，為保持社交距離，可能要採取小班教學等。

Thurmond預期，校區會同時採取親身和網上授課模式。

報導指有學校計劃讓所有學生重返校園，但是同時准許家長或學生提出申請繼續網上遙距教學，另有些學校就計劃分上下午班，也有學校提出將學生分組，在不同日子親身上學。

加州疫情方面，加州確診個案，新增2,247宗，達到98,980宗，其中再多70人死亡，累計死亡人數達3,884人。

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