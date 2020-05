加州6月將公布學校防疫指引 網上教學需更多電腦

【KTSF 郭柟報導】

加州教育部預料在6月初會公布更多重開學校的防疫指引,另外,教育總監尋求加州公司協助,提供電腦給學生進行網上教學。

加州教育總監Tony Thurmond週三召開網上記者會時表示,雖然從3月至今,有很多學校採取網上教學,但是目前全州有60萬名學生仍未有電腦,30幾萬名學生需要網絡熱點,他估計全州需要5億元資金,讓所有學生都能遙距上課。

Thurmond說:「我們要讓所有學生能上網,需要各界協助,包括加州的公司、基金會,或其他可以幫忙的人。」

他又呼籲一些可以為學生捐贈電腦或平板電腦的人,發電郵給加州教育部,網址:http://[email protected]

至於加州學校重開的日期,將會交由各校區自行決定,大部份校區都表示,會在8月尾或9月頭開學,他又預料在6月初會交代更多重開學校的防疫指引,例如要求學生和教職員戴口罩上學,每天要量體溫,為保持社交距離,可能要採取小班教學等。

Thurmond預期,校區會同時採取親身和網上授課模式。

報導指有學校計劃讓所有學生重返校園,但是同時准許家長或學生提出申請繼續網上遙距教學,另有些學校就計劃分上下午班,也有學校提出將學生分組,在不同日子親身上學。

加州疫情方面,加州確診個案,新增2,247宗,達到98,980宗,其中再多70人死亡,累計死亡人數達3,884人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。