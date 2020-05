【KTSF 黃恩光】

灣區星期四的氣溫會下降幾度,到星期五會明顯轉涼,星期五晚甚至有機會打雷。

舊金山星期四日間最高氣溫華氏70多度,東灣內陸城市Livermore料升至華90多度,酷熱天氣警示仍然生效。

星期五深夜到星期六早上,整個灣區有機會出現雷暴、大風以及下驟雨,氣溫會進一步下降。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。