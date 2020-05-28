灣區捷運制定防疫措施 為乘客回升作好準備

【KTSF 黃恩光報導】

灣區各縣逐步重開，灣區捷運（BART）制定一系列的計劃，準備迎接乘客量回升。

捷運現在使用醫院所用的消毒劑，清潔車站以及列車，又用消毒噴霧清潔車廂，當乘客人數回升時，將會使用更長的列車，並增加班次，保持乘客之間的社交距離。

捷運計算過，一個車廂裡面的乘客不超過30人，就可以保持6呎社交距離，車廂裡面的座椅也重新擺設，增加人與人之間的距離。

捷運要求職員和年滿13歲的乘客遮蓋面部，會派出警察沿線執行這項規定，當局也考慮是否在車站設立口罩販賣機。

另外，捷運將每天乘客量上載到http://bart.gov/covid網站，讓乘客知道什麼時候比較擠擁，避免人多的時候乘車。

捷運表示，居家令期間乘客人數大減，影響收入，所以捷運將繼續取消深夜行車，晚上9點就停止服務。

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