灣區捷運制定防疫措施 為乘客回升作好準備

【KTSF 黃恩光報導】

灣區各縣逐步重開,灣區捷運(BART)制定一系列的計劃,準備迎接乘客量回升。

捷運現在使用醫院所用的消毒劑,清潔車站以及列車,又用消毒噴霧清潔車廂,當乘客人數回升時,將會使用更長的列車,並增加班次,保持乘客之間的社交距離。

捷運計算過,一個車廂裡面的乘客不超過30人,就可以保持6呎社交距離,車廂裡面的座椅也重新擺設,增加人與人之間的距離。

捷運要求職員和年滿13歲的乘客遮蓋面部,會派出警察沿線執行這項規定,當局也考慮是否在車站設立口罩販賣機。

另外,捷運將每天乘客量上載到http://bart.gov/covid網站,讓乘客知道什麼時候比較擠擁,避免人多的時候乘車。

捷運表示,居家令期間乘客人數大減,影響收入,所以捷運將繼續取消深夜行車,晚上9點就停止服務。

