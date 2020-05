紐約白人女子與非裔起爭執報警 疑涉種族歧視被解僱

【KTSF 江良慧報導】

週一在紐約中央公園,一個白人女人疑似因為不滿一個非洲裔男人要求她替自己的寵物犬綁上狗帶,報警聲稱自己生命遭一名非洲裔威脅,事件片段曝光後,該名白人女子被僱主開除。

投資管理公司Franklin Templeton週二發推文,說經過內部調查週一在紐約中央公園的事件後,決定即時終止僱用涉事的僱員,說公司絕不容忍任何類型的種族主義。

Amy Cooper週一早上在中央公園遛狗,Amy Cooper沒有按照公園規例,用狗帶綁住自己的寵物犬,因而與在公園觀鳥的非洲裔Christian Cooper發生爭執。

期間,Christian Cooper開始拍攝,並上載到社交網,這段短片被瘋傳,更成為Twitter的熱門話題。

在片段中可以看到Christian Cooper大部分時間沉默,但Amy Cooper則威脅說要拍照和報警,說有非洲裔男人威脅她和她隻狗。

Amy Cooper事後表示,自己並非種族主義者,並為事件公開致歉,說自己只是害怕,並無意要傷害個男人或者非洲裔社區。

