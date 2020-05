【KTSF】

根據John Hopkins大學的統計,全美新型肺炎死亡人數突破10萬。

由2月6號首宗死亡個案至今,不足4個月,美國已錄得十萬宗死亡個案,即每日平均有近900人染疫死亡。

這個數字可能不完整,因為部分病人可能死後都沒有做病毒檢測,而沒有被計算在內。

至今,全美染疫死亡的人數比美軍在越戰和韓戰陣亡的士兵更多。

