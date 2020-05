【有線新聞】

特朗普總統威脅會關閉一些社交媒體公司。

特朗普在Twitter發文指,共和黨人感覺他們的聲音在社交媒體平台上被完全滅聲,將會強烈規管或關閉一些社交媒體公司,又警告它們要立刻改正。

在較早前,Twitter首次在特朗普有關郵寄投票是造假等的貼文下,加上事實查證警告標籤,讓民眾可以按入查證頁面,特朗普其後批評Twitter干預總統選舉和握殺言論自由。

