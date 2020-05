特朗普稱本周將公布有力措施回應港版國安法

【有線新聞】

美國據報考慮因應中國在香港推行國安法,制裁中國官員和企業,特朗普總統表示本周會作出有力回應。

外界關注美國有何行動應對北京推行港版國安法,特朗普說本周內會揭曉。

他說:「我們有些工作進行中,你會發現很有意思,但我今天不會談論,會在未來數日公布詳情。又指會在周末前聽到消息,認為是強而有力的。」

白宮發言人較早時指特朗普對中國感到不滿,認為若北京接管香港,難以看到香港如何維持金融中心的地位。

白宮經濟顧問庫德洛接受霍士商業頻道訪問時說,北京正犯下大錯,試圖將香港的一國兩制變成一國一制,又指若美國企業有意撤出香港或內地,華府願意承擔將生產線和供應鏈遷回美國的開支。

彭博引述消息人士報道,華府考慮就北京在港立法制定制裁措施,財政部可能限制中國官員和企業交易、凍結資產,亦考慮限制向中共官員發簽證,跨部門之間正討論,對是否或如何實行未有定案,報道指任何嚴懲中方的措施,均可能損害香港甚至美國自身利益。

美國商會敦促華府維持和香港具建設性的關係,亦促請北京政府維持香港的一國兩制框架,認為危害香港的特殊地位將是嚴重錯誤。

英國政府向特區、北京政府和中國駐英大使劉曉明就香港形勢及周末再有示威表達關切,指示威應該和平進行,而政府應避免加劇緊張。

歐洲理事會主席米歇爾表示,重視基本法和國際承諾,維護香港的高度自治,支持一國兩制,預料歐盟外長周五的會議可能討論香港問題。

