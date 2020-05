灣區多條公路快線下周一起恢復收費

【KTSF】

都會交通管理局周三公布,灣區多條公路的快線將於下周起重新收費,駕駛人要注意。

在新型肺炎疫情期間,當局實施的居家抗疫令,導致灣區的公路車流量大減,快線也因此暫停收費,在居家抗疫令逐步放寬下,車流量也開始增加,都會交通管理局也相應恢復收費措施。

由下周一清晨5時起,Alameda縣的580公路、Contra Costa縣的680公路、Santa Clara縣的237公路,以及Alameda縣和Santa Clara縣的680公路南行線路段的快線將會恢復收費,當局是於3月20日起暫停收費。

都會交通管理局稱,目前灣區公路的交通量,已回復至去年同期的六成水平。

駕駛人要行走快線,必須使用FasTrak裝置,目前只有680公路南行線容許共乘汽車和騎電單車人士,可以在沒有FasTrak裝置下行走快線。

