SpaceX, NASA載人火箭『獵鷹九號』延後升空

【KTSF】

航天公司SpaceX和美國太空總署(NASA)合作的載人航天火箭『獵鷹九號』發射計劃,原定週三中午1點33分發射,最終因為天氣原因推遲。

『獵鷹九號』的發射原定在東岸時間下午4點33分,即西岸時間1點33分,於佛羅里達州甘迺迪太空中心進行。

《紐約時報》報導指,火箭發射區域週三一直下雨,雖然在下午停雨,但在發射前15分鐘,氣象官員表示天氣情況未必能在發射時好轉,建議推遲十分鐘,但由於發射時間必須和國際太空站配合,所以無法推遲,最終將週三的計劃推遲至西岸時間本週六下午1點22分,或者本週日下午1點。

特朗普總統週三也有到現場觀看原定的火箭發射。

『獵鷹九號』計劃將『飛龍號』太空船上兩位太空人送上國際太空站,是美國相隔9年再次進行載人航天任務,但今次由商業航天公司SpaceX全權負責,NASA只作顧問。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。