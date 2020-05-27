SpaceX, NASA載人火箭『獵鷹九號』延後升空

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航天公司SpaceX和美國太空總署（NASA）合作的載人航天火箭『獵鷹九號』發射計劃，原定週三中午1點33分發射，最終因為天氣原因推遲。

『獵鷹九號』的發射原定在東岸時間下午4點33分，即西岸時間1點33分，於佛羅里達州甘迺迪太空中心進行。

《紐約時報》報導指，火箭發射區域週三一直下雨，雖然在下午停雨，但在發射前15分鐘，氣象官員表示天氣情況未必能在發射時好轉，建議推遲十分鐘，但由於發射時間必須和國際太空站配合，所以無法推遲，最終將週三的計劃推遲至西岸時間本週六下午1點22分，或者本週日下午1點。

特朗普總統週三也有到現場觀看原定的火箭發射。

『獵鷹九號』計劃將『飛龍號』太空船上兩位太空人送上國際太空站，是美國相隔9年再次進行載人航天任務，但今次由商業航天公司SpaceX全權負責，NASA只作顧問。

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