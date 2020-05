舊金山市府推共享空間計劃 給商戶更多空間做生意（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山週二新增13宗確診,累計2,399宗,死亡人數是40人,由於舊金山上星期開始容許零售業重啟送貨及路邊取貨服務,為了方便商戶,市府宣布免費讓零售業使用店外的行人路及馬路進行交易。

為了讓重啟路邊取貨的商戶有更多空間做生意,市府週二宣布推出「共享空間」計畫,讓有需要的商舖共享行人路、停車位部分或整段馬路,附近的公園及廣場等,來提供外賣及取貨服務,確保員工及顧客保持社交距離之餘,希望藉此推動經濟發展。

市府指出,如果將來重啟餐廳堂食,餐廳同樣能透過這個計畫開拓戶外堂食。

有興趣的商戶,只需要向市府申請一個牌照,就能在上述的公共空間做生意,費用全免,不過申請的過程及細則仍在擬定當中,市府指,計畫詳情將於6月中前出爐。

另外,某些商戶想使用的公共空間,可能會涉及關閉行車線,這可能會影響到Muni公車的運作,因此市府表示,這一類的申請將會逐一研究是否批准。

灣區6個縣的居家抗疫令到5月31日本星期日為止,至今仍未有任何會否延續的消息,舊金山植物園率先宣布將於下星期一6月1日重開。

公園局表示,植物園的重開將會分為三個階段,下星期一起是第一階段,只開放Lincoln Way夾9街的正門,所有遊客必須要遮蓋口鼻,而入場人數只會維持在平常的25%,不過園內的其他設施,例如是園藝圖書館、書店及兒童花園等將會繼續關閉。

植物園的開放時間由早上7時半至晚上7時,最遲旁晚6時入場,園方強烈建議遊客預先在網上購票。

此外,雖然州長紐森宣布各縣市可以重啟宗教聚會及店內購物,不過市府重申這些活動在舊金山仍不允許。

