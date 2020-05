舊金山市府公函中文不流暢 有民眾懷疑是騙案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山有民眾近日收到來自市府的信件,要求他們在網上填寫問卷調查,不過信件所用的中文非常不流暢,加上抬頭更印上市長是李孟賢的字眼,令民眾以為是騙案,究竟這封信是真是假?

舊金山居民關先生(Billy Guan)的家人,5月初收到一封來自舊金山福利局的信,用中文簡單幾句邀請關先生的家人上網填寫問卷。

不過信中將福利局(Human Service Agency)直譯成人類服務局,而且文句不通順,寫道「人類服務局希望了解如何為客戶做最好的提供服務,無論是現在還是將來,庇護所結束的時間」,信件抬頭還印上市長是李孟賢,加上信封面有多處塗改的痕跡,令關先生認為是騙案。

關先生說:「我在美國都住了很長時間,我從來未收過一些那麼草率的政府信件,還有抬頭還寫上李孟賢,我覺得政府錯的那麼要緊,我不知道是否政府人員,你想騙人都不要騙得那麼明顯。」

關先生表示,近來聽過不少各種的騙案,擔心登入信中網址後會被盜取個人資料,因此收到信後亦格外小心,他上網查證寄信人的電郵,發現是真的,但信中提及關於調查的訊息太少,上網亦找不到結果,最終沒有填寫問卷。

不過福利局回覆本台查詢時證實,這封信是官方信件,並不是騙案,調查的目的是市府想知道疫情期間,市民有甚麼需要。

抬頭寫上市長李孟賢,是因為職員想盡快寄出信件,而用錯了舊的範本,福利局對造成混亂,向公眾致歉。

局方已經收回餘下未寄出的信件,並會更新信件的抬頭及內容,呼籲收到信的市民,要上網做調查,將來遇到任何疑問的民眾,可致電(415)557-5000,或上到http://SFHSA.org的網站查詢。

