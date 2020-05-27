舊金山市府公函中文不流暢 有民眾懷疑是騙案（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山有民眾近日收到來自市府的信件，要求他們在網上填寫問卷調查，不過信件所用的中文非常不流暢，加上抬頭更印上市長是李孟賢的字眼，令民眾以為是騙案，究竟這封信是真是假？

舊金山居民關先生（Billy Guan）的家人，5月初收到一封來自舊金山福利局的信，用中文簡單幾句邀請關先生的家人上網填寫問卷。

不過信中將福利局（Human Service Agency）直譯成人類服務局，而且文句不通順，寫道「人類服務局希望了解如何為客戶做最好的提供服務，無論是現在還是將來，庇護所結束的時間」，信件抬頭還印上市長是李孟賢，加上信封面有多處塗改的痕跡，令關先生認為是騙案。

關先生說：「我在美國都住了很長時間，我從來未收過一些那麼草率的政府信件，還有抬頭還寫上李孟賢，我覺得政府錯的那麼要緊，我不知道是否政府人員，你想騙人都不要騙得那麼明顯。」

關先生表示，近來聽過不少各種的騙案，擔心登入信中網址後會被盜取個人資料，因此收到信後亦格外小心，他上網查證寄信人的電郵，發現是真的，但信中提及關於調查的訊息太少，上網亦找不到結果，最終沒有填寫問卷。

不過福利局回覆本台查詢時證實，這封信是官方信件，並不是騙案，調查的目的是市府想知道疫情期間，市民有甚麼需要。

抬頭寫上市長李孟賢，是因為職員想盡快寄出信件，而用錯了舊的範本，福利局對造成混亂，向公眾致歉。

局方已經收回餘下未寄出的信件，並會更新信件的抬頭及內容，呼籲收到信的市民，要上網做調查，將來遇到任何疑問的民眾，可致電(415)557-5000，或上到http://SFHSA.org的網站查詢。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。