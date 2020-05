蓬佩奧去函國會指香港不再擁有高度自治

【KTSF】

美國國務卿蓬佩奧周三去函國會,指稱特朗普政府已不再認為香港擁有高度自治,此舉或是美方部署撤銷香港自1997年回歸中國後享有的貿易優惠待遇。

蓬佩奧週三在聲明指,香港於1997年7月前根據美國法律,可享有優惠待遇,但目前香港的狀況而不符合繼續獲得優惠待遇。

蓬佩奧週三的聲明,並沒有伴隨撤銷香港享有的特殊待遇,但近日人大推動在香港定立國安法,有國際聲音要求美方作出回應。

蓬佩奧的聲明,是基於國會去年大比數通過的香港人權和民主法案而作出,該法案要求美國制裁違反香港人權的官員,以及決定香港應否繼續享有貿易優惠待遇。

根據中英聯合聲明,香港在1997年回歸後保持50年不變,以一國兩制的方式實行高度自治,不過人大上周推動在香港定立國安法,令香港能否繼續奉行一國兩制受到高度關注。

