舊金山45號碼頭大火燒毀捕撈工具 漁民生計受創

上週六在舊金山45號碼頭發生的4級大火,燒毀了當地漁民儲存打撈海鮮工具的倉庫,導致他們生計受創,目前失火原因還在調查中。

距離著火當天已經過去3天,消防員一直在現場排查,避免可能存在的易燃地點再次起火,被燒毀的地點仍然冒著煙,很多鐵柱也有融化的跡象,45號碼頭的C倉庫已經完全被毀壞,這也嚴重影響了舊金山捕蟹艦隊的工作。

Water to Table Fish Company東主Joe Conte說:「悲劇的是,被燒毀的建築,是漁民們存放打撈工具的地方,他們所有的工具都在裡面。」

因為現在還不是捕撈螃蟹的季節,儲存在倉庫的上千個捕撈網,以及各種工具都被毀於一旦,不僅如此,很多船上用的救生工具也在其中。

這位從事捕蟹工作的女士表示,儘管她自己的工具也都被毀,可是她更擔心一些同僚的境遇。

Skipper FV Bounty東主Sarah Bates說:「我擔心一些即將退休的人,可能無法重新開始工作。」

她代表捕蟹船隊協會在Go Fund Me網站上設立了籌集捐款的活動,用來幫助那些在這次大火中遭受損失的漁民,目標是籌集100萬元,現在募集到5萬元。

另外,Water to Table Fish Company也在Go Fund Me上設立了籌款活動,目標是籌集50萬元,現在已收到37,000元。

