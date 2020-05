美國多州逐步重開 紐交所恢復場內交易

【KTSF 江良慧報導】

隨著紐約州逐漸重開,州長Andrew Cuomo宣布,該州星期一新增73宗死亡個案,是自從疫情爆發以來的新低。

紐約交易所的交易場恢復場內交易,不過交易員都要互相保持距離,戴口罩和簽署免責聲明。

比鄰的新澤西州也已經準備好重開,包括從7月6日開始,容許有社交距離的在戶外舉行的畢業禮,職業球隊也可以恢復訓練,甚至比賽。

新澤西州州長Phil Murphy說:「有了這些設施和資源,他們要符合公共衛生要求,我們認為可以向前邁進一步。」

白宮就終於敦促美國人要聽從衛生官員的建議,因為國內很多人都沒有保持社交距離。

白宮發言人Kayleigh McEnany說:「所有人,你們出外時,請謹記疾控中心的建議。」

阿肯色州就出現第二次的病發高峰。

阿肯色州州長Asa Hutchinson說:「我們增加了檢測,增加我們偵測系統,所以預先知道會怎樣,我都歸功於此。」

密蘇里州聖路易縣Ozark湖在長周末出現人頭湧湧的湖邊派對後,頒布新的旅遊警示,呼籲參加的人自我隔離14天。

在新澤西州,有教徒就不顧州的封閉令,到The Solid Rock浸信會教堂,預期會收到告票的牧師表示,他們做足預防措施。

牧師Charles Clark III說:「大堂內所有人都有戴口罩,入口是無觸碰式,我們又量度體溫。」

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。