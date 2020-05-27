美國多州逐步重開 紐交所恢復場內交易

【KTSF 江良慧報導】

隨著紐約州逐漸重開，州長Andrew Cuomo宣布，該州星期一新增73宗死亡個案，是自從疫情爆發以來的新低。

紐約交易所的交易場恢復場內交易，不過交易員都要互相保持距離，戴口罩和簽署免責聲明。

比鄰的新澤西州也已經準備好重開，包括從7月6日開始，容許有社交距離的在戶外舉行的畢業禮，職業球隊也可以恢復訓練，甚至比賽。

新澤西州州長Phil Murphy說：「有了這些設施和資源，他們要符合公共衛生要求，我們認為可以向前邁進一步。」

白宮就終於敦促美國人要聽從衛生官員的建議，因為國內很多人都沒有保持社交距離。

白宮發言人Kayleigh McEnany說：「所有人，你們出外時，請謹記疾控中心的建議。」

阿肯色州就出現第二次的病發高峰。

阿肯色州州長Asa Hutchinson說：「我們增加了檢測，增加我們偵測系統，所以預先知道會怎樣，我都歸功於此。」

密蘇里州聖路易縣Ozark湖在長周末出現人頭湧湧的湖邊派對後，頒布新的旅遊警示，呼籲參加的人自我隔離14天。

在新澤西州，有教徒就不顧州的封閉令，到The Solid Rock浸信會教堂，預期會收到告票的牧師表示，他們做足預防措施。

牧師Charles Clark III說：「大堂內所有人都有戴口罩，入口是無觸碰式，我們又量度體溫。」

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