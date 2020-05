【KTSF】

美聯社週三公布美國大企業行政總裁的薪酬排行榜,今年首次有女行政總裁位列榜首位置,她是出生自台灣、現任AMD總裁兼執行長蘇姿豐。

根據美聯社公布的排行榜,去年美國行政總裁的中位收入大約是1,230萬元,較前年上升4.1%,而受僱於這些大企業的僱員,中位薪酬上升3.2%,他們需要169年時間,才能賺到這些行政總裁去年賺得的薪酬。

名列榜首的蘇姿豐去年進帳5,850萬元,在蘇姿豐的領導下,AMD的股價連續兩年在標準普爾500指數表現亮麗。

其他進入排行榜的行政總裁,包括迪士尼行政總裁Robert Iger,和Netflix行政總裁Reed Hastings等。

