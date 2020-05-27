中環、銅鑼灣及旺角等地有人聚集 約300人被捕（視頻）

【有線新聞】

中環、銅鑼灣及旺角等地區下午都有人聚集，警方以涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器等拘捕超過300人，其中在中環有人行出馬路，防暴警察多次射胡椒球彈驅散人群。

下午近1時，中環畢打街有人行出馬路，有人揮動「光復香港」旗幟，防暴警員到場舉藍旗，推上皇后大道中。

數分鐘後，警方發射一輪胡椒球彈，指有人擲物及堵路，人群一度散開，之後再聚集。警方再射多輪胡椒球彈，行人路人群走避，事後多人被帶上旅遊巴。

銅鑼灣希慎廣場中午有超過200人聚集叫口號，附近渣甸坊亦一樣，防暴警察到場舉旗，說是未經批准集會。

半小時後，在利園山道圍著大約80人不准走，一個多小時後，警方將他們帶上旅遊巴。

到下午約3時半，警員在波斯富街制服一名男子，有人不滿指罵警員，警員走出防線噴胡椒噴劑，學生被查，之後再在附近設封鎖線。

灣仔亦有約50人被警察包圍，指他們參與未經批准集結，包括一個著記者背心的男子，他其後獲放行，「我們完全不知自己被包圍，然後警方包圍後才多次警告，說不要再挑釁警方，說已經警告我們很多次，但我與同事路過，完全沒收到相關資訊。」

旺角朗豪坊下午2時許就有數十人聚集，一度出彌敦道行向油麻地，防暴警察到場舉黃旗，人群散走。

警員之後在朗豪坊搜查，一度推開記者，截查了50多人，其中一人頭部受傷要包紮，之後帶上大巴，多人身穿校服。

下午4時半警方離開後，人群再出彌敦道，佔據一段南行線，警員折返，有人走入西洋菜南街堵路，防暴警察到場驅散。

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