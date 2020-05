中環、銅鑼灣及旺角等地有人聚集 約300人被捕（視頻）

【有線新聞】

中環、銅鑼灣及旺角等地區下午都有人聚集,警方以涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器等拘捕超過300人,其中在中環有人行出馬路,防暴警察多次射胡椒球彈驅散人群。

下午近1時,中環畢打街有人行出馬路,有人揮動「光復香港」旗幟,防暴警員到場舉藍旗,推上皇后大道中。

數分鐘後,警方發射一輪胡椒球彈,指有人擲物及堵路,人群一度散開,之後再聚集。警方再射多輪胡椒球彈,行人路人群走避,事後多人被帶上旅遊巴。

銅鑼灣希慎廣場中午有超過200人聚集叫口號,附近渣甸坊亦一樣,防暴警察到場舉旗,說是未經批准集會。

半小時後,在利園山道圍著大約80人不准走,一個多小時後,警方將他們帶上旅遊巴。

到下午約3時半,警員在波斯富街制服一名男子,有人不滿指罵警員,警員走出防線噴胡椒噴劑,學生被查,之後再在附近設封鎖線。

灣仔亦有約50人被警察包圍,指他們參與未經批准集結,包括一個著記者背心的男子,他其後獲放行,「我們完全不知自己被包圍,然後警方包圍後才多次警告,說不要再挑釁警方,說已經警告我們很多次,但我與同事路過,完全沒收到相關資訊。」

旺角朗豪坊下午2時許就有數十人聚集,一度出彌敦道行向油麻地,防暴警察到場舉黃旗,人群散走。

警員之後在朗豪坊搜查,一度推開記者,截查了50多人,其中一人頭部受傷要包紮,之後帶上大巴,多人身穿校服。

下午4時半警方離開後,人群再出彌敦道,佔據一段南行線,警員折返,有人走入西洋菜南街堵路,防暴警察到場驅散。

