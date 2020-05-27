消息指香港國安法草案或涵蓋「行為和活動」

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中國全國人大會議星期四表決，授權人大常委會制定港區國安法的決定草案，據了解表決稿有修訂會涵蓋危害國安的「行為和活動」，港區人大代表吳秋北認為是寫得更周密，田北辰就擔心會令市民更憂慮。

全國人大下午舉行主席團會議，通過訂立港區國安法決定的「表決稿」，星期四在大會表決。據了解，已確定修改其中三條的字眼。

第六條是授權人大常委會立法、防範、制止和懲治發生在香港任何分裂國家、顛覆國家政權、組織恐怖活動等「嚴重危害國家安全的行為」，經3,000位人大代表審議後，在後面加「和活動」三字。

第三條要求特區行政、立法、司法機關，依據法律制止「危害國家安全的行為」亦作同樣改動，加上「和活動」，要求特首就禁止危害國安的行為交報告都要加。

港區人大田北辰早前在審議修改稿時，曾表示憂慮港人更難接受，「我極不同意，我參加和平示威遊行、獲批准的，突然之間有暴亂、恐怖活動，我走不及，但我參加了活動、我怎辦？是計『行為』還是『活動』？計『行為』不關我事，計『活動』關我事，是收緊了。」但他也預計能扭轉的機會不高，「我在香港都有選民支持，我去到北京，我是誰？是3,000人其中一人。」

另一位人大代表吳秋北認為，改動令法律定義更周全，「我不明白何以說是『加辣』，譬如公安條例有關暴動罪的定義，無論你個人做了甚麼，但你在暴動活動當中，其實已是參與了暴動，所以這個亦很容易理解。」

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