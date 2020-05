消息指香港國安法草案或涵蓋「行為和活動」

【有線新聞】

中國全國人大會議星期四表決,授權人大常委會制定港區國安法的決定草案,據了解表決稿有修訂會涵蓋危害國安的「行為和活動」,港區人大代表吳秋北認為是寫得更周密,田北辰就擔心會令市民更憂慮。

全國人大下午舉行主席團會議,通過訂立港區國安法決定的「表決稿」,星期四在大會表決。據了解,已確定修改其中三條的字眼。

第六條是授權人大常委會立法、防範、制止和懲治發生在香港任何分裂國家、顛覆國家政權、組織恐怖活動等「嚴重危害國家安全的行為」,經3,000位人大代表審議後,在後面加「和活動」三字。

第三條要求特區行政、立法、司法機關,依據法律制止「危害國家安全的行為」亦作同樣改動,加上「和活動」,要求特首就禁止危害國安的行為交報告都要加。

港區人大田北辰早前在審議修改稿時,曾表示憂慮港人更難接受,「我極不同意,我參加和平示威遊行、獲批准的,突然之間有暴亂、恐怖活動,我走不及,但我參加了活動、我怎辦?是計『行為』還是『活動』?計『行為』不關我事,計『活動』關我事,是收緊了。」但他也預計能扭轉的機會不高,「我在香港都有選民支持,我去到北京,我是誰?是3,000人其中一人。」

另一位人大代表吳秋北認為,改動令法律定義更周全,「我不明白何以說是『加辣』,譬如公安條例有關暴動罪的定義,無論你個人做了甚麼,但你在暴動活動當中,其實已是參與了暴動,所以這個亦很容易理解。」

