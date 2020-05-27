專家擔憂今年秋冬新一波疫情會更嚴重

【KTSF 張麗月報導】

加州在實行居家抗疫令兩個多月之後逐步解封，但有一些專家擔憂，隨著夏天到來，將會有更多病毒傳播的機會，而在今年秋季或冬季開始新一波的疫情。

1918年的西班牙流感，在夏天沉靜下來之後，在9月再有一波突然增加的確診和死亡病例。

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci表示，要是對抗疫情的藥物或疫苗還沒有研製出來，美國秋天可能會出現嚴重疫情。

柏克萊加大的傳染病學教授John Swartzberg表示，美國目前有3%的人感染病毒，他預測今年10月，將出現最嚴重的疫情。

灣區實行的居家抗疫令放緩了病毒的傳播，但隨著夏天來臨，病毒也會跟著人們的流動傳播，但是因為人們多數會參加戶外活動，這傳播也將受到一定的限制，因為病毒比較容易在室內傳播。

Swartzberg表示，戶外是最安全的地方，但是外面的較高溫度，也並不會制止病毒傳播，他說最可能有顯著的傳播方式，是當學生回到學校上課，或是人們回到辦公室上班。

Swartzberg補充，柏克萊加大本身就有4萬個學生會回校園，加上教職人員，還有K到12年級的學生全部一起上學，雖然他們的染病死亡機率較低，但是可以把病毒帶回家，傳給父母或祖父母，他們染病的死亡率將會比較高。

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