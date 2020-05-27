歐洲多國繼續放寬限制措施 英國下周零售店舖重開

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歐洲疫情持續放緩，各國繼續放寬限制措施，其中英國下周一起重開戶外市集和商店，下月中所有零售行業都可以重新營業。

英國疫情越趨放緩，首相約翰遜公布下周一起，除了學校復課外、戶外市集和商店等可以重新開放，其他零售行業，例如百貨公司等非必要商店下月中重新營業，他呼籲民眾繼續遵守社交距離限制，強調警方有需要時會執法。

西班牙疫情緩和，政府宣布7月1日起取消外國旅客入境後，強制隔離兩周的安排。

馬德里和巴塞羅那等地即日起逐步放寬限制措施，酒吧和餐廳的露天範圍容許坐一半食客，公園和部分博物館重新開放，聚會限於最多10人。

德國因應疫情，擬延長社交距離措施至7月5日，包括要求民眾在公眾地方佩戴口罩。疫情下，航空業界大受打擊，德國政府宣布向漢莎航空暫時提供90億歐元援助，直至公司財政回復正常。

奧地利疫情同樣放緩，當地有大學上周為一名45歲感染新型肺炎的女子，進行肺部移植，是歐洲首次。

這名病人8周前證實染病，其後病情惡化，醫生形容手術極為複雜，但總算成功，目前病人康復進度理想。

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