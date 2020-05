佛州迪士尼世界宣布7月11日重開

【KTSF】

佛羅里達州的華特迪士尼世界(Walt Disney World)週三公布逐布重開多個主題樂園的細節,當中魔幻王國和動物王國定於7月11日重開,Epcot和Hollywood Studios定於7月15日重開。

而在正式重開前,迪士尼會首先試行重開,以確定所有防疫安全措施是否到位。

迪士尼重開的計劃,仍要得到佛州州長通過才正式落實。

迪士尼於5月20日已重開Disney Springs的餐飲和購物區,所有員工和兩歲以上的訪客都要遮蓋口鼻。

迪士尼世界在佛羅里達州僱用77,000名員工,是該州最大的僱主,暫時未知加州的迪士尼樂園何時重開。

另外,SeaWorld也公布,計劃於6月11日重開。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。