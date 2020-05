Contra Costa法院重開 南灣海鮮批發商爆集體感染

【KTSF】

東灣Contra costa縣由週二開始重新開放所有法院,所有人進入法院時,必須遮蓋口鼻以及量體溫,有律師表示擔心新措施會為陪審團審案帶來很多未知數。

在新的防疫措施之下,法官、律師、陪審團出庭必須遮蓋口鼻,但是作供的證人則不可以,證人將會坐在法庭內新安裝的透明膠板面前。

陪審團座位面前都會安裝透明膠板,另外又會要求陪審員之間座位保持社交距離。

有律師表示,擔心在這種情況下,能否確保審訊公平公正,例如在遮蓋口鼻情況下,如何挑選陪審員,過程可能更花時間,另外,如果陪審員要保持社交距離,座位分佈在法庭內四周,律師如何有效地展示證據給所有陪審員等。

另外,在Santa Clara縣Morgan Hill市一間海鮮批發商Lusamerica Foods,爆發集體感染新型肺炎,至少38名員工確診,大部人都沒有病徵。

縣府衛生部表示,會為所有員工再做一次檢測,有報導又指,縣府早前檢查過該工廠,斷定符合衛生防疫指引。

Santa Cruz縣計劃週三重開辦公室、禮拜場所、零售店的室內購物,以及文化活動,但是必須符合縣府的衛生指引,例如遮蓋口鼻進入這些場所,以及建議65歲或以上人士繼續留在家中。

