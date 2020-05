加州宗教場所獲准重開 有華人教會表示不會立刻跟進（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州超過1,200名牧師聯署一份聲明,揚言將於本月底重啟實體禮拜,在強大的壓力下,州長紐森宣布宗教場所重開指引,華人教會有甚麼反應呢?

在新冠肺炎初期,華人社區已經十分警覺關注,位於東灣Hayward的中華歸主海沃教會,在灣區實施居家令的前兩個星期就停止實體敬拜,州長紐森在教會的壓力下,原本列為第三階段的宗教場所提前開放,但有些華人教會不會立刻跟進。

中華歸主海沃教會葉耿齊牧師說:「政府給的指引只是一個最基本的,但是我們自己的考量會比政府更多一點,因為畢竟我們對社區有責任,如果我們匆促的開放,結果教會有人感染,這對社區也是一個不負責任的做法,不管總統州長怎麼說,我們採取的方法更謹慎。」

在灣區有四個據點的Crosspoint Church矽谷華人匯點教會,牧師梁廷益也認為,每個教會規模情況不同,不是政府說重開,就能立刻上教堂做禮拜,他認為根據新指引,對小型教會比較困難,因為可能無法做到社交距離,而大型教會像是匯點教會,計畫採取分流的方式開放。

梁牧師說:「重開的時候,我們Milpitas分堂本來就是有500個不同的教友會來聚會,但是開的話呢,我們就不會開兒童的活動,只有成人崇拜,成人崇拜還是會分兩天去開放,星期六跟星期天,每一天大概100人會回來。」

唱詩歌是教會一個重要的環節,梁牧師說會戴口罩繼續唱歌,在這段期間,教會採用網上崇拜,梁牧師說對教友來說,兩者還是有差別。

梁牧師說:「不是每個人,特別是一些老人家,他們沒有可能家中可以那樣容易上網,同時有些弟兄姊妹回到教會,不是純粹看螢幕去敬拜,他們想和弟兄姊妹溝通有接觸,大家聊天吃飯飲茶時間,這都是很重要聖經的教導,沒有實體聚會,令到一些弟兄姊妹很不開心,或覺得有欠缺的。」

新冠病毒在人心中產生的恐懼,在這時候很多人需要尋求宗教上的慰藉,中華歸主海沃教會葉牧師說:「我們是比較主動自己去打電話,我們教會也成立關懷小組,主動去幫助長者買菜,或者送口罩給沒有口罩的人,教會也有小學老師去探訪低收入的家庭。」

根據州府的新指引,只要室內人數控制在其容納能力的25%以內,並且少於100人,宗教場所就可以重開,信徒必須戴上面罩,台上不准唱歌,奉獻金錢的容器,不能在人與人之間傳遞。

雖然州長紐森宣布重啟宗教場所,但最後的決定還是以各縣市生單位為依歸。

