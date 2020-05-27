加州宗教場所獲准重開 有華人教會表示不會立刻跟進（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州超過1,200名牧師聯署一份聲明，揚言將於本月底重啟實體禮拜，在強大的壓力下，州長紐森宣布宗教場所重開指引，華人教會有甚麼反應呢？

在新冠肺炎初期，華人社區已經十分警覺關注，位於東灣Hayward的中華歸主海沃教會，在灣區實施居家令的前兩個星期就停止實體敬拜，州長紐森在教會的壓力下，原本列為第三階段的宗教場所提前開放，但有些華人教會不會立刻跟進。

中華歸主海沃教會葉耿齊牧師說：「政府給的指引只是一個最基本的，但是我們自己的考量會比政府更多一點，因為畢竟我們對社區有責任，如果我們匆促的開放，結果教會有人感染，這對社區也是一個不負責任的做法，不管總統州長怎麼說，我們採取的方法更謹慎。」

在灣區有四個據點的Crosspoint Church矽谷華人匯點教會，牧師梁廷益也認為，每個教會規模情況不同，不是政府說重開，就能立刻上教堂做禮拜，他認為根據新指引，對小型教會比較困難，因為可能無法做到社交距離，而大型教會像是匯點教會，計畫採取分流的方式開放。

梁牧師說：「重開的時候，我們Milpitas分堂本來就是有500個不同的教友會來聚會，但是開的話呢，我們就不會開兒童的活動，只有成人崇拜，成人崇拜還是會分兩天去開放，星期六跟星期天，每一天大概100人會回來。」

唱詩歌是教會一個重要的環節，梁牧師說會戴口罩繼續唱歌，在這段期間，教會採用網上崇拜，梁牧師說對教友來說，兩者還是有差別。

梁牧師說：「不是每個人，特別是一些老人家，他們沒有可能家中可以那樣容易上網，同時有些弟兄姊妹回到教會，不是純粹看螢幕去敬拜，他們想和弟兄姊妹溝通有接觸，大家聊天吃飯飲茶時間，這都是很重要聖經的教導，沒有實體聚會，令到一些弟兄姊妹很不開心，或覺得有欠缺的。」

新冠病毒在人心中產生的恐懼，在這時候很多人需要尋求宗教上的慰藉，中華歸主海沃教會葉牧師說：「我們是比較主動自己去打電話，我們教會也成立關懷小組，主動去幫助長者買菜，或者送口罩給沒有口罩的人，教會也有小學老師去探訪低收入的家庭。」

根據州府的新指引，只要室內人數控制在其容納能力的25%以內，並且少於100人，宗教場所就可以重開，信徒必須戴上面罩，台上不准唱歌，奉獻金錢的容器，不能在人與人之間傳遞。

雖然州長紐森宣布重啟宗教場所，但最後的決定還是以各縣市生單位為依歸。

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