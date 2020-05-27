聯邦疾控中心公布乘坐公共交通工具防疫指引

【KTSF 馮政浩報導】

隨著新型肺炎疫情變化，不少人恢復上班和外出，聯邦疾控中心（CDC）發出最新的交通衛生指引。

無論你是使用公共交通工具，抑或自己駕車到其他地方，CDC的最新指引務求降低感染新型冠狀病毒風險。

首先，注意經常觸碰的表面，由車站的售賣點到觸碰螢幕，售票機到閘門，盡量少接觸其他乘客會碰到的地方。

如果無可避免碰到這些表面，就要盡快用肥皂和水洗手20秒，或用六成酒精以上的消毒液搓手。

CDC指出，在私家車或公共交通工具，社交距離都很重要，盡可能在非繁忙時間外出，並且要和非同住的人隔開最少6英尺，其中一個建議是和其他乘客隔開一行坐。

要避免群聚，遠離人多地方，尤其是車站。

至於坐的士或是共乘網的，疾控中心建議盡可能開窗，加強空氣流通，又或者將空調弄到不會循環車內空氣。

而除非是同一家人，否則避免坐同一架車，或car pool共乘車輛。

坐巴士或小型巴士最好坐後排，和司機保持最少6呎距離。

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