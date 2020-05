聯邦疾控中心公布乘坐公共交通工具防疫指引

【KTSF 馮政浩報導】

隨著新型肺炎疫情變化,不少人恢復上班和外出,聯邦疾控中心(CDC)發出最新的交通衛生指引。

無論你是使用公共交通工具,抑或自己駕車到其他地方,CDC的最新指引務求降低感染新型冠狀病毒風險。

首先,注意經常觸碰的表面,由車站的售賣點到觸碰螢幕,售票機到閘門,盡量少接觸其他乘客會碰到的地方。

如果無可避免碰到這些表面,就要盡快用肥皂和水洗手20秒,或用六成酒精以上的消毒液搓手。

CDC指出,在私家車或公共交通工具,社交距離都很重要,盡可能在非繁忙時間外出,並且要和非同住的人隔開最少6英尺,其中一個建議是和其他乘客隔開一行坐。

要避免群聚,遠離人多地方,尤其是車站。

至於坐的士或是共乘網的,疾控中心建議盡可能開窗,加強空氣流通,又或者將空調弄到不會循環車內空氣。

而除非是同一家人,否則避免坐同一架車,或car pool共乘車輛。

坐巴士或小型巴士最好坐後排,和司機保持最少6呎距離。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。