波音宣布美國大幅裁員一萬人

【KTSF 張麗月報導】

波音飛機公司週三宣布,未來兩個月在美國大幅裁員一萬人,估計全球裁走的人手約共1.3萬人。

由於受到疫情衝擊,波音飛機公司週三宣布未來兩個月,即在7月底前,在美國大幅裁員一萬人,當中第一批接近7,000人,屬於非自願裁退,他們將於本星期收到通知,另外超過5,500人屬於自願離職,華盛頓州受影響最大。

今次裁員影響波音旗下商業民航機部門,裁減超過15%人手,波音行政總裁Dave Calhoun表示,新型肺炎疫情對航空業帶來災難性衝擊,等於連累商業民航機數目,和顧客人數在未來幾年將會大幅減少,估計今次全球裁走的人手超過1.2萬人,也可能多達1.6萬人。

波音指出,旗下的國防和航太部門的業務依然強勁,又說,雖然民航客機的需求暴跌,但商業航機部門將會重啟737 MAX客機的生產。

自從接連發生兩宗空難之後,MAX客機停飛至今已經接近15個月,波音更新完飛行控制系統,以及重新認證後,預料MAX客機可望在今年較後時間再次投入服務。

