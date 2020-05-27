波音宣布美國大幅裁員一萬人

【KTSF 張麗月報導】

波音飛機公司週三宣布，未來兩個月在美國大幅裁員一萬人，估計全球裁走的人手約共1.3萬人。

由於受到疫情衝擊，波音飛機公司週三宣布未來兩個月，即在7月底前，在美國大幅裁員一萬人，當中第一批接近7,000人，屬於非自願裁退，他們將於本星期收到通知，另外超過5,500人屬於自願離職，華盛頓州受影響最大。

今次裁員影響波音旗下商業民航機部門，裁減超過15%人手，波音行政總裁Dave Calhoun表示，新型肺炎疫情對航空業帶來災難性衝擊，等於連累商業民航機數目，和顧客人數在未來幾年將會大幅減少，估計今次全球裁走的人手超過1.2萬人，也可能多達1.6萬人。

波音指出，旗下的國防和航太部門的業務依然強勁，又說，雖然民航客機的需求暴跌，但商業航機部門將會重啟737 MAX客機的生產。

自從接連發生兩宗空難之後，MAX客機停飛至今已經接近15個月，波音更新完飛行控制系統，以及重新認證後，預料MAX客機可望在今年較後時間再次投入服務。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。