【KTSF 梁秋玉報導】

灣區各縣決定或正在考慮延長緊急條例,禁止逼遷受新型肺炎影響的房客或商業租客。

自從新型肺炎疫情爆發以來,許多租客因失去工作而無法支付房租,商戶則因為停業沒有收入,無法按時繳舖租。

州府以及灣區各縣早前已分別通過臨時緊急條例,禁止業主在疫情期間逼遷租客或商戶,而這個臨時條例將於5月31日截止,因此灣區各縣都在考慮是否延長該條例。

例如北灣Marin縣計劃延長至6月30日,San Mateo縣計劃延長至居家抗疫令結束後90天,東灣Contra Costa縣將延長至7月15日。

不過各縣政府仍在等待州府的行政命令,是否也在5月31日到期後繼續延長類似法律,從而針對各縣情況再做相應調整。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。