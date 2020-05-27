疫情期間針對航空公司投訴創新高（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦交通部近期收到大量航空旅客投訴，都是反映在取消行程後，航空公司不退還現金，反而用有限期的機票代用券（Voucher）取代。

由於新型肺炎疫情，取消旅行的航空旅客越來越多，但同時也發現，航空公司也越來越傾向於退還機票代用券給取消航班的旅客，而不是現金，因此引起大量旅客不滿。

聯邦交通部兩個月內收到的相關投訴暴增，4月時的投訴案件有2萬宗，是平常的13倍，《消費者報告》也同時接到3,000多宗電郵投訴。

《消費者報告》代表Bill McGee說：「絕大多數情況下，旅客們說他們要退款，在政府的紓困計劃之上，他們不想再提供無息貸款給航空業。」

《消費者報告》認為，航空公司正試圖避免退還旅客現金，當航空公司資金周轉不足，旅客又遇到糟糕的處境，機票代用券就成了航空公司留住現金的最佳方法，也迫使旅客未來仍要安排行程，但這麼做對旅客不利，萬一航空公司破產，旅客可能再也無法拿回現金。

Diane Sampson來自加州，Sarah Snook來自俄亥俄州，倆人都是老師，她們因為居家抗疫令而取消了4月春假旅行，但都沒有得到航空公司的退款，只拿到機票代用券，以及免除了手續費。

Snook說：「他們收了我的機票錢，但我並沒有搭飛機。」

Sampson說：「讓我感到不安，這只是另一種症狀，整個系統操控都是針對小人物。」

聯邦交通部就此已發出備忘錄，重申只有在航空公司取消航班時，旅客才能獲得退款，如果是旅客自己取消，能否拿到退款還是機票代用券，則由航空公司自己決定。

消費權益團體建議，旅客應避免自己取消航班，航空公司有時會為旅客重新預定其它航班，然後讓旅客自己決定是否取消，並接受機票代用券。

航空業組織Airlines for America表示，航空公司有遵從聯邦法律，並提供旅客更多選擇，理解此時對國家乘客和員工來說都是困難時期。

民主黨麻省聯邦參議員Ed Markey說：「我們需要通過立法，讓他們將錢還給乘客。」

Markey認為，航空公司已得到數十億元聯邦紓困金，避免裁員，他希望旅客也能脫離困境。

Markey說：「旅客不應得到機票代用券，用於未來可能沒有的旅行，他們應該拿回現金，他們現在需要這筆錢照顧家庭。」

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