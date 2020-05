疫情期間針對航空公司投訴創新高（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

聯邦交通部近期收到大量航空旅客投訴,都是反映在取消行程後,航空公司不退還現金,反而用有限期的機票代用券(Voucher)取代。

由於新型肺炎疫情,取消旅行的航空旅客越來越多,但同時也發現,航空公司也越來越傾向於退還機票代用券給取消航班的旅客,而不是現金,因此引起大量旅客不滿。

聯邦交通部兩個月內收到的相關投訴暴增,4月時的投訴案件有2萬宗,是平常的13倍,《消費者報告》也同時接到3,000多宗電郵投訴。

《消費者報告》代表Bill McGee說:「絕大多數情況下,旅客們說他們要退款,在政府的紓困計劃之上,他們不想再提供無息貸款給航空業。」

《消費者報告》認為,航空公司正試圖避免退還旅客現金,當航空公司資金周轉不足,旅客又遇到糟糕的處境,機票代用券就成了航空公司留住現金的最佳方法,也迫使旅客未來仍要安排行程,但這麼做對旅客不利,萬一航空公司破產,旅客可能再也無法拿回現金。

Diane Sampson來自加州,Sarah Snook來自俄亥俄州,倆人都是老師,她們因為居家抗疫令而取消了4月春假旅行,但都沒有得到航空公司的退款,只拿到機票代用券,以及免除了手續費。

Snook說:「他們收了我的機票錢,但我並沒有搭飛機。」

Sampson說:「讓我感到不安,這只是另一種症狀,整個系統操控都是針對小人物。」

聯邦交通部就此已發出備忘錄,重申只有在航空公司取消航班時,旅客才能獲得退款,如果是旅客自己取消,能否拿到退款還是機票代用券,則由航空公司自己決定。

消費權益團體建議,旅客應避免自己取消航班,航空公司有時會為旅客重新預定其它航班,然後讓旅客自己決定是否取消,並接受機票代用券。

航空業組織Airlines for America表示,航空公司有遵從聯邦法律,並提供旅客更多選擇,理解此時對國家乘客和員工來說都是困難時期。

民主黨麻省聯邦參議員Ed Markey說:「我們需要通過立法,讓他們將錢還給乘客。」

Markey認為,航空公司已得到數十億元聯邦紓困金,避免裁員,他希望旅客也能脫離困境。

Markey說:「旅客不應得到機票代用券,用於未來可能沒有的旅行,他們應該拿回現金,他們現在需要這筆錢照顧家庭。」

