人大若通過香港國安法 美國或制裁中國及香港

美國國家安全顧問奧布萊恩警告,一旦全國人大通過香港國安法立法,可能制裁中國大陸與香港。在北京,外交部表明如果中方利益受損,必將採取反制措施。

奧布萊恩形容港版國安法立法是重大錯誤,等同中國「接管」香港,一旦通過國務卿蓬佩奧將難以認證香港仍享有高度自治。

按照《香港人權與民主法案》,華府屆時將對香港及北京實施經濟制裁,終止對港特殊待遇。奧布萊恩認為,外國金融機構當初落戶香港,是因其法治保障自由企業與資本主義制度,有民主、立法會選舉,如果一切化為烏有,難以相信香港如何維持亞洲金融中心地位。

他又預期國安法通過後,香港不少人才為了逃避中國與共產黨管治將移居英國等地。被問及制裁對中國有否阻嚇作用,奧布萊恩表示中國依賴外資建構經濟、壯大中產,香港正是連接兩者的渠道,如果失去這連繫,對國家主席習近平與共產黨會是重大打擊,期望中方三思。

在北京,外交部重申國安法不影響香港高度自治,就美國干涉中國內政提出嚴正交涉。發言人趙立堅表示:「香港特區立甚麼法、怎麼立法、何時立法,完全是中國主權範圍內的事,美國沒有資格指手劃腳、插手干預。如何美方執意損害中方利益,中方必將採取一切必要措施,給予堅決回擊和反制。」

