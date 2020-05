特朗普拜登各自前往墓園向亡兵致敬

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統和民主黨籍總統參選人拜登,週一分別前往墓園向為國捐軀的將士致敬。

特朗普聯同副總統彭斯以及國防部長,週一首先前往維珍尼亞州的阿靈頓國家墓地,向無名英雄紀念碑獻上花圈,向陣亡將士致敬,這個墓地在疫情期間已經關閉幾個月。

稍後,他也前往巴爾的摩的Fort McHenry發表演說,讚揚在戰爭中犧牲的烈士。

特朗普又將在1812年戰爭中抵抗英國襲擊的美國軍人,比喻為今天在疫情期間服務病人和運送物資的前線人員,特朗普全程都沒有戴口罩。

特朗普說:「作為一個國家,我們與失去摯愛親人的每個家庭哀悼,包括退伍軍人的家庭,大家一起將會戰勝病毒,美國將走出危機,去到新的和更高的境界。」

但戴上口罩的拜登夫婦就在未事先通知情況下,自3月中疫情爆發以來首次離開住所,前往特拉華州New Castle市的退伍軍人紀念公園,為特拉華和新澤西兩個州的陣亡將士獻上花圈。

他說永遠都不會忘記這些烈士作出的犧牲,對於離開住所出門,他表示感覺良好。

特朗普一直以來都批評拜登在家中自我隔離的抗疫決定,拜登已經取消親身參與的競選活動,在過去兩個月,拜登只是透過視像會議與支持者接觸,當中包括籌款,以及在家中接受媒體訪問等。

