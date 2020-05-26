特朗普拜登各自前往墓園向亡兵致敬

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統和民主黨籍總統參選人拜登，週一分別前往墓園向為國捐軀的將士致敬。

特朗普聯同副總統彭斯以及國防部長，週一首先前往維珍尼亞州的阿靈頓國家墓地，向無名英雄紀念碑獻上花圈，向陣亡將士致敬，這個墓地在疫情期間已經關閉幾個月。

稍後，他也前往巴爾的摩的Fort McHenry發表演說，讚揚在戰爭中犧牲的烈士。

特朗普又將在1812年戰爭中抵抗英國襲擊的美國軍人，比喻為今天在疫情期間服務病人和運送物資的前線人員，特朗普全程都沒有戴口罩。

特朗普說：「作為一個國家，我們與失去摯愛親人的每個家庭哀悼，包括退伍軍人的家庭，大家一起將會戰勝病毒，美國將走出危機，去到新的和更高的境界。」

但戴上口罩的拜登夫婦就在未事先通知情況下，自3月中疫情爆發以來首次離開住所，前往特拉華州New Castle市的退伍軍人紀念公園，為特拉華和新澤西兩個州的陣亡將士獻上花圈。

他說永遠都不會忘記這些烈士作出的犧牲，對於離開住所出門，他表示感覺良好。

特朗普一直以來都批評拜登在家中自我隔離的抗疫決定，拜登已經取消親身參與的競選活動，在過去兩個月，拜登只是透過視像會議與支持者接觸，當中包括籌款，以及在家中接受媒體訪問等。

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