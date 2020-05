疫情下外出如何保障自己和其他人安全

【KTSF 江良慧報導】

對於那些從3月中開始一直堅守居家令保持社交距離的人來說,現在可能是時候出外走走看看,接下來告訴大家,怎樣可以在外出的同時,又保障自己和其他人的安全。

全美50個州都已經有不同程度的重開,雖然不少人迫不及待,但也有人擔心,現在就外出光顧商業會有危險。

專家就建議,外出一定要戴口罩,經常洗手或者使用酒精洗手液,消毒經常接觸到表面,以及與他人保持至少6英尺距離。

其他要注意的是,不要像以往一樣連續去多間商店,每次外出盡量只光顧一間店鋪。

如果想去餐廳堂食,盡量選擇在室外進食,因病毒在密閉空間會傳播更多,確保餐桌隔開6英尺,和餐前餐後都要洗手。

如果是去海灘或者公園,閱讀清楚指引和限制,有部分地方只容許公眾經過不能停留,如果太多人就應該去其他地方。

至於想去健身室出一身汗的,就要確保和其他人保持距離,做器械前後都要消毒。

想剪頭髮或者修甲又該怎樣做?雖然在這些地方不可能和店員保持社交距離,但還是可以問清楚他們的怎樣防疫,確保他們做足安全措施。

