疫情下外出如何保障自己和其他人安全

【KTSF 江良慧報導】

對於那些從3月中開始一直堅守居家令保持社交距離的人來說，現在可能是時候出外走走看看，接下來告訴大家，怎樣可以在外出的同時，又保障自己和其他人的安全。

全美50個州都已經有不同程度的重開，雖然不少人迫不及待，但也有人擔心，現在就外出光顧商業會有危險。

專家就建議，外出一定要戴口罩，經常洗手或者使用酒精洗手液，消毒經常接觸到表面，以及與他人保持至少6英尺距離。

其他要注意的是，不要像以往一樣連續去多間商店，每次外出盡量只光顧一間店鋪。

如果想去餐廳堂食，盡量選擇在室外進食，因病毒在密閉空間會傳播更多，確保餐桌隔開6英尺，和餐前餐後都要洗手。

如果是去海灘或者公園，閱讀清楚指引和限制，有部分地方只容許公眾經過不能停留，如果太多人就應該去其他地方。

至於想去健身室出一身汗的，就要確保和其他人保持距離，做器械前後都要消毒。

想剪頭髮或者修甲又該怎樣做？雖然在這些地方不可能和店員保持社交距離，但還是可以問清楚他們的怎樣防疫，確保他們做足安全措施。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。