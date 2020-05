賭王何鴻燊病逝享年98歲 四房齊集醫院送別

【有線新聞】

賭王何鴻燊下午1時在養和醫院病逝,享年98歲。四房人在醫院外交代,說知道這一天終會來臨,但不能減去心中悲傷,又指已經有共識後事共同處理。

何鴻燊離世後一小時,四房人齊集養和醫院門前,由二房大女何超瓊宣布死訊:「懷住極沉痛的心情,遺憾地向大家宣布,等了兩天,今天父親剛才1時在香港養和醫院安詳離世,享年98歲。」

站在首排齊集四房人,包括大房的何超雄、何超賢、二房藍瓊纓、三房陳婉珍及四房梁安琪,連同子女排滿醫院門口外。何超瓊表示:「雖然我們都知道這一天終會來臨,但無減我們今天難以言喻的悲傷。何博士、我父親將會永遠留在我們所有家人的心中,大家已有共識會集體、共同處理父親的後事。」

何超賢再用英文發言:「他在睡夢中、舒適地離世,我們全部都在旁。我們四房家人在他離世時,我們在哀傷裏團結一致。」

至於喪禮在香港還是澳門舉行,何超瓊說未決定。

何鴻燊過身之後有多少家產?留給多少人?可以怎麽分呢?

這位澳門首富業務遍及地產、賭博、航空和旅遊,經濟高低起伏,他的家產越滾越豐厚。

最龐大的資產是澳門旅遊娛樂有限公司,由於沒有上市,外界難以知道市值真正是多少,澳娛持有上市公司澳門博彩控股過半股權,澳博控制20間賭場,市值超過500億元。而業務主要是運輸和地產的信德集團,市值超過90億元。

他有四個老婆、16個子女,家庭那麼大,家產如何分配?

何鴻燊近年已淡出上市公司業務,信德集團17年6月交給何超瓊當主席,一年之後,澳博主席之位由何超鳳繼承,她倆都是二房藍瓊纓的女兒,二房本身持有澳博母公司澳娛26%股份,2019年1月與霍英東家族的基金簽了協議,共同決定主席及董事人選,這次結盟令二房及霍家掌握澳娛53%股權。

二房的兒子何猷龍就掌控新濠國際,都是從事賭業,市值超過220億元。

三房的三個子女約20、30歲,三姨太陳婉珍有澳娛一成多股份,亦打理在越南的賭場。

而四房4個子女,最小20歲。四姨太梁安琪在澳博母公司澳娛持有股份,但就沒有二、三房那麼多,但她個人直接持有澳博超過8%股權,是第二大股東,亦是聯席主席,有人形容這個局面叫「三房共治」。

相比起來,長房較為低調,子女約50、60歲,2011年何鴻燊將當時值16億的淺水灣1號送給何超賢。

何鴻燊還有很多私人業務,投資遍布各地,歐洲、越南、北韓、內地、非洲都有,這部分資產有多少難以估計。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。