南灣線上直播國殤日紀念儀式（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

由於受到新冠疫情的影響,今年的國殤紀念儀式規模縮小許多,主辦單位透過線上直播,讓無法親臨現場的老兵也能在家觀看。

南灣Campbell Los Gatos退伍軍人協會,週一在Los Gatos紀念公園舉行國殤日紀念儀式,這一天美國新冠疫情也迎來可怕的里程碑,12個星期死亡人數逼近10萬人,比越戰和韓戰加起來還多。

Santa Clara縣議員Dave Cortese說:「誰會想到十個星期前,誰會想到美國有將近十萬人死亡,不是死於戰爭,而是一個看不見的生化敵人,新冠病毒。」

Cortese致詞時說,雖然新冠病毒奪走許多人生命,但阻止不了這個重要的日子,在紀念為國捐軀者的同時,也要考慮參與紀念活動者的安全,所以老兵們都戴上了美國國旗圖案的口罩,雖然出席紀念儀式的人數減少,但是儀式並沒有縮水。

主辦單位表示,去年的國殤紀念日,大約有100多人在這裡參加了紀念儀式,但今年受到新冠疫情影響,只能限制人數參加,但是還是透過網路直播,讓更多老兵能夠在家觀看。

退休陸軍少將Kent Hillhouse說:「我想去年這裡的人是今年的10到15倍,有上百人參加,算是很多人,今年採用網路直播,我想人們的安全是很重要的所以我覺得還好。」

儀式結束前,也為所有為陣亡將士,以及因新冠病毒死去的人默哀。

