南灣線上直播國殤日紀念儀式（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

由於受到新冠疫情的影響，今年的國殤紀念儀式規模縮小許多，主辦單位透過線上直播，讓無法親臨現場的老兵也能在家觀看。

南灣Campbell Los Gatos退伍軍人協會，週一在Los Gatos紀念公園舉行國殤日紀念儀式，這一天美國新冠疫情也迎來可怕的里程碑，12個星期死亡人數逼近10萬人，比越戰和韓戰加起來還多。

Santa Clara縣議員Dave Cortese說：「誰會想到十個星期前，誰會想到美國有將近十萬人死亡，不是死於戰爭，而是一個看不見的生化敵人，新冠病毒。」

Cortese致詞時說，雖然新冠病毒奪走許多人生命，但阻止不了這個重要的日子，在紀念為國捐軀者的同時，也要考慮參與紀念活動者的安全，所以老兵們都戴上了美國國旗圖案的口罩，雖然出席紀念儀式的人數減少，但是儀式並沒有縮水。

主辦單位表示，去年的國殤紀念日，大約有100多人在這裡參加了紀念儀式，但今年受到新冠疫情影響，只能限制人數參加，但是還是透過網路直播，讓更多老兵能夠在家觀看。

退休陸軍少將Kent Hillhouse說：「我想去年這裡的人是今年的10到15倍，有上百人參加，算是很多人，今年採用網路直播，我想人們的安全是很重要的所以我覺得還好。」

儀式結束前，也為所有為陣亡將士，以及因新冠病毒死去的人默哀。

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