舊金山Glen Park地區週一早上發生血案,一名94歲老翁遇襲後不治,一名53歲男子懷疑涉案被捕。

警方於週一早上8時15分接獲舉報,到達Elk街第一個街口時,發現老翁頭部受傷,送院後不治。

警方稍後在Diamond街夾Bosworth街截停懷疑涉案的Peter Rocha,並將他拘捕,他涉嫌觸犯兇殺、以致命武器襲擊他人及虐待長者罪被扣查。

