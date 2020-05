灣區確診個案超過12,540宗 南灣增檢測中心

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區的確診個案超過12,540宗,週一暫時只有東灣Contra Costa縣匯報多一宗死亡個案,共426人死亡,南灣Santa Clara縣再增加多兩個檢測中心,並在4個現有的檢測站擴展服務。

Santa Clara縣週一宣布,在縣內較高感染率社區增設兩個檢測站,分別位於Mountain View及東聖荷西。

縣府表示,所有縣內居民,不論有沒有病徵都可以接受檢測,縣府強烈建議一些從事必要服務,經常與公眾接觸的員工盡快接受檢測,往後每個月要檢測一次。

Santa Clara縣檢測官Marty Fenstersheib說:「接受檢測,你其實是做了社區服務,向你自己提供資訊,並且不會危害他人。」

這兩個檢測站提供即時檢測服務,不需要預約,但每星期只開放兩天,沒有醫療保險及醫生轉介信,民眾一樣可以去做檢測。

此外,縣府亦在4個位於聖荷西、Milpitas及Morgan Hill的檢測站,加開Drive-through服務,檢測者開車去到檢測站,不需下車就能做檢測,這4個站點一星期七天運作,但需要提前預約。

預約及查詢的網站是:http://sccfreetest.org

