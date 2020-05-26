東灣婦涉向亞裔家庭貼種族歧視告示被捕

【KTSF】

東灣San Leandro警方拘捕一名女子，指她涉嫌向市內亞裔家庭的住宅貼上疑似種族歧視告示，要求非美國本地人立即離開美國。

警方表示，星期五晚上拘捕52歲的女子Nancy Arechiga，指她涉嫌將涉及種族歧視的告示，貼在亞裔家庭的住宅門前。

警方指，星期五晚約7時接到5宗報案，在Heron Bay社區多個亞裔家庭的家門前，有人貼上告示，手寫的內容寫道，如果不是在美國土生土長，就立即離開，告示更指，如果女性不在美國出生，請將你的子女也帶走。

其中一戶家庭的攝錄機拍下Arechiga貼上告示的過程，警方調查期間在社區發現Arechiga，Arechiga當時背著背包，裡面有其他內容相關的告示，警方立即將她拘捕。

警方指，星期四晚在Heron Bay Trail的報告版，有人亦發現一張寫有”不准亞裔逗留，請即離開”的字條，警方相信Arechiga與這宗案件有關。

不過由於州府的監獄保釋制度，Arechiga被票控後就被釋放。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。