東灣婦涉向亞裔家庭貼種族歧視告示被捕

東灣San Leandro警方拘捕一名女子,指她涉嫌向市內亞裔家庭的住宅貼上疑似種族歧視告示,要求非美國本地人立即離開美國。

警方表示,星期五晚上拘捕52歲的女子Nancy Arechiga,指她涉嫌將涉及種族歧視的告示,貼在亞裔家庭的住宅門前。

警方指,星期五晚約7時接到5宗報案,在Heron Bay社區多個亞裔家庭的家門前,有人貼上告示,手寫的內容寫道,如果不是在美國土生土長,就立即離開,告示更指,如果女性不在美國出生,請將你的子女也帶走。

其中一戶家庭的攝錄機拍下Arechiga貼上告示的過程,警方調查期間在社區發現Arechiga,Arechiga當時背著背包,裡面有其他內容相關的告示,警方立即將她拘捕。

警方指,星期四晚在Heron Bay Trail的報告版,有人亦發現一張寫有”不准亞裔逗留,請即離開”的字條,警方相信Arechiga與這宗案件有關。

不過由於州府的監獄保釋制度,Arechiga被票控後就被釋放。

