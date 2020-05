美國有民眾漠視社交距離 不戴口罩過亡兵紀念日

【KTSF 江良慧報導】

全球確診新型肺炎個案達到546萬多,當中美國佔166萬,有接近10萬人死亡,雖然疫情未受控,但大批民眾仍然趁著亡兵紀念日長週末,去到海灘和公園慶祝,不過不少人都沒有遵從專家的建議,保持社交距離,很多人更不戴口罩。

亡兵紀念日標誌著夏季非正式開始,可以看到很多美國人外出時沒有保持社交距離,週末期間,海灘和公園都逼滿人,餐廳酒吧也一樣。

在Ozark的泳池派對,參加的人很多都是幾乎是緊貼身邊的人,看看這段警方拍攝的短片,顯示在Daytona海灘市, 有數以百計的人聚集在街上。

Daytona Beach市長Derrick Henry說:「我們的居民對能去海灘感到很興奮,我們要研究怎樣控制這些人群,和我們能怎樣通知遊客。」

馬里蘭州Ocean City的,海濱大道到處都是人,很多人更沒有遮蓋面部,白宮抗疫小組協調員Deborah Birx醫生就敦促美國人要維持社交距離和戴口罩。

Birx醫生說:「我們已經告訴大家,有明顯科學證據顯示,口罩可預防飛沫接觸他人,我們在公眾地方不能保持社交距離,就要戴口罩。」

是否戴口罩這問題變得政治化,因為特朗普總統多次在公眾場合拒絕戴口罩,很多各州首府抗議,要求加快復市的示威者,很多都沒有遮蓋面部。

俄亥俄州長Mike DeWine就說,這根本不應該爭辯。

DeWine說:「這並非關於政治,我們戴口罩,很明顯有研究顯示,你戴口罩飛並非為保護你,而是要保護他人。」

在密蘇里州兩名髮型師,在有徵狀下繼續工作8天,導致多達140人可能受感染。

Springfield-Greene縣衛生局局長Clay Goddard說:「我認為我們該明白這會有什麼結果,若我們帶病工作會傳染他人,這做法不妥。」

在阿肯色州一個高中游泳派對,把新型肺炎病毒傳給幾個人。

阿肯色州州長Asa Hutchinson說:「他們年輕又在游泳,他們有活動,會因此得陽性個案,所以我們鼓勵他們活動時要有紀律。」

總統就繼續推動讓教堂重開,新澤西州有教會不了理會州限制室內活動要少於10人的規例。

新澤西州州長Phil Murphy說:「我也想早日到崇拜的地方,但我們想確保做得正確,要負責任地,不想有人因重開太快死亡。」

