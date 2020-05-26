美國有民眾漠視社交距離 不戴口罩過亡兵紀念日

【KTSF 江良慧報導】

全球確診新型肺炎個案達到546萬多，當中美國佔166萬，有接近10萬人死亡，雖然疫情未受控，但大批民眾仍然趁著亡兵紀念日長週末，去到海灘和公園慶祝，不過不少人都沒有遵從專家的建議，保持社交距離，很多人更不戴口罩。

亡兵紀念日標誌著夏季非正式開始，可以看到很多美國人外出時沒有保持社交距離，週末期間，海灘和公園都逼滿人，餐廳酒吧也一樣。

在Ozark的泳池派對，參加的人很多都是幾乎是緊貼身邊的人，看看這段警方拍攝的短片，顯示在Daytona海灘市， 有數以百計的人聚集在街上。

Daytona Beach市長Derrick Henry說：「我們的居民對能去海灘感到很興奮，我們要研究怎樣控制這些人群，和我們能怎樣通知遊客。」

馬里蘭州Ocean City的，海濱大道到處都是人，很多人更沒有遮蓋面部，白宮抗疫小組協調員Deborah Birx醫生就敦促美國人要維持社交距離和戴口罩。

Birx醫生說：「我們已經告訴大家，有明顯科學證據顯示，口罩可預防飛沫接觸他人，我們在公眾地方不能保持社交距離，就要戴口罩。」

是否戴口罩這問題變得政治化，因為特朗普總統多次在公眾場合拒絕戴口罩，很多各州首府抗議，要求加快復市的示威者，很多都沒有遮蓋面部。

俄亥俄州長Mike DeWine就說，這根本不應該爭辯。

DeWine說：「這並非關於政治，我們戴口罩，很明顯有研究顯示，你戴口罩飛並非為保護你，而是要保護他人。」

在密蘇里州兩名髮型師，在有徵狀下繼續工作8天，導致多達140人可能受感染。

Springfield-Greene縣衛生局局長Clay Goddard說：「我認為我們該明白這會有什麼結果，若我們帶病工作會傳染他人，這做法不妥。」

在阿肯色州一個高中游泳派對，把新型肺炎病毒傳給幾個人。

阿肯色州州長Asa Hutchinson說：「他們年輕又在游泳，他們有活動，會因此得陽性個案，所以我們鼓勵他們活動時要有紀律。」

總統就繼續推動讓教堂重開，新澤西州有教會不了理會州限制室內活動要少於10人的規例。

新澤西州州長Phil Murphy說：「我也想早日到崇拜的地方，但我們想確保做得正確，要負責任地，不想有人因重開太快死亡。」

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