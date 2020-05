長周末假期灣區民眾湧往公園及海灘消暑（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區的居家抗疫令生效至今超過兩個月,炎熱天氣加上長周末假期,使大批民眾紛紛湧到公園及海灘消暑,究竟外出的市民有沒有遵守社交距離呢?

過去的週末,舊金山金門公園的草地,坐滿了出來享受日光浴的民眾,大部分人都努力保持社交距離。

市民Melanie Sherk說:「大家看似都盡本份,有一些燒烤野餐區比較擁擠,除此之外,大家都很享受,做足安全措施。」

雖然市府關閉了公園的部分馬路,讓市民有更多空間活動,但亦有人認為人太多,保持社交距離有一定的困難。

舊金山Baker Beach過去兩個月冷冷清清的海灘,在這個週末逼滿了消暑的民眾。

Mission區的Dolores公園亦坐滿了人,市府在公園裡劃了多個圓圈,希望民眾保持社交距離,盡量留在圓圈內,大部分人都遵守規則,亦有少數人並沒有嚴格遵守。

不過隨著未來幾天氣溫越來越高,民眾外出的欲望會增高,保持社交距離或會變得困難。

市民Alfredo Del Cid說:「我不認為所有人都成功保持距離,但我見到大家有在嘗試,我認為這比較令人鼓舞。」

在中半島Brisbane市,公園等用地仍未開放給公眾使用,四周亦圍上禁止進入的封條。

