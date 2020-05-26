搵屋住：舊金山一房可負擔單位售價不到39萬元（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山Potrero Hill有一個一房可負擔公寓出售，售價不到39萬元，還附帶一個停車位。

這個一房公寓位於7街888號的一棟2007年建成的大樓，鄰近Mission Bay和4街的Caltrain和Muni總站，交通方便，單位面積545平方英呎，售價385,459元，HOA物業管理費每月388元，包一個停車位，HOA包水和垃圾費。

年收入限制方面，一人家庭最高89,650元，兩人家庭最高102,500元。

申請人必須為首次置業人士，並有首次置業者講座證書，和房屋貸款預審批，申請在6月4日下週四下午5點截止，民眾可以上市府房屋部網站網上看房。

抽籤時，有前舊金山重建局的推薦信會獲得第一優先，有租客安置書的獲得第二優先，在舊金山居住或工作的有第三優先。

詳情請點擊：https://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000HE8BCUA1

中文申請表格：https://housing.sfgov.org/zh/listings/a0W0P00000HE8BCUA1/apply-welcome/overview

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